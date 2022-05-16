В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии

МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, через несколько лет в нее войдут десятки стран, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал Хренин белорусской военной газете "Во славу Родины".

По его словам, "угрозы и вызовы постоянно меняются".

"Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам", - отметил глава Минобороны Белоруссии.

Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. Сейчас в составе ОДКБ – шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации − ОДКБ.