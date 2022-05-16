Проект легкой ракеты компании S7 заморожен

Проект группы компаний S7, в рамках которого предполагалось создать легкую ракету-носитель, заморожен, часть команды конструкторов и разработчиков, вероятно, будет сокращена. Об этом N + 1 сообщил один из инженеров проекта. Пресс-служба компании S7 не ответила на вопросы N + 1.

Центр разработок группы компаний S7 в сентябре 2020 года объявил о намерении создать двухступенчатую ракету-носитель с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью. Предполагалось, что на базе этой ракеты в перспективе будет создан носитель среднего класса, который, в свою очередь, рассматривался как замена «Зенита» для космодрома «Морской старт», который сейчас находится в собственности S7.

Платформа «Морской старт» была приспособлена для запуска спутников с помощью ракеты «Зенит» производства украинского завода «Южмаш». Российские космические руководители еще в 2016 году заявляли о намерении создать новую ракету на смену «Зениту». Сейчас «Роскосмос» в качестве такой замены рассматривает ракету «Союз-5», которую строят на самарском РКЦ «Прогресс».

Собственная ракета S7 должна была стать весьма продвинутой в технологическом отношении — в ней предполагалось широко использовать метод сварки трением с перемешиванием, отказаться от фрезерования силового набора, широко использовать 3D-печать. Более подробно о технологических новшествах в этой ракете можно прочесть в материале «Перестань грызть вафли».

Инженеры Центра разработок S7 собирались сосредоточиться на создании топливных баков и системы управления ракеты, а двигатели — наиболее технически сложный элемент носителя — приобрести у сторонних предприятий.

В октябре 2021 года Центр разработок был присоединен к компании S7 Space. На тот момент команда занималась разработкой технологических демонстраторов. Одним из таких демонстраторов был летающий стенд для испытания систем управления и вычислительных систем, который должен был летать на турбореактивном двигателе тягой 50 килограммов. Стенд должен был в автоматическом режиме удерживать равновесие на одной реактивном двигателе, выполняя при этом программу полета.

Однако теперь компания приняла решение заморозить проект, финансирование разработки остановлено. Одной из причин закрытия стали проблемы российской авиационной отрасли в целом, а также трудности с зарубежными компонентами, которые теперь недоступны из-за санкций, введенных из-за действий российских войск на территории Украины.

До момента окончательного закрытия проекта инженеры еще надеются успеть провести испытания летающего стенда. Дальнейшая судьба их наработок пока неизвестна.

Сейчас появляется все больше новых космических стартапов, которые занимаются разработкой легких носителей. Уже летает ракета «Электрон»: позавчера ее удалось поймать вертолетом. Ранее мы писали об успешных испытаниях прототипа возвращаемой ракеты, созданной китайской компанией Deep Blue Aerospace, и пока не таких успешных — легкой ракеты Firefly Alpha.

Илья Ферапонтов