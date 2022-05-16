В Самаре создали робота для спасения космонавтов в открытом космосе.

Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева сообщила о разработке учеными вуза робота для спасения космонавтов в открытом космосе. Речь идет о специальном наноспутнике-спасателе, который отправится за космонавтом вдогонку, если тот отдалится от МКС. Машина, снабженная космическим гарпуном с разматывающимся позади тросом, возьмет человека на буксир, автоматически состыковавшись со скафандром. Наряду с электромеханической лебедкой с запасом спасательного троса комплекс состоит из самого наноспутника с блоком маневрирования и устройством отделения робота, высокоточного пускового следящего устройства и автоматизированной системы управления. К слову, спасательный трос крепится на заднем по траектории полета торце наноспутника, передний же торец снабжен стыковочным устройством, осветительным фонарем и видеокамерами, передающими изображение на корабль.

Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы (страховочные тросы — ред.) к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода, — пояснили необходимость своей разработки самарские ученые.

За десятилетия освоения космоса отечественные и зарубежные конструкторы создали немало устройств для перемещения космонавтов в открытом космосе (к примеру, ручная реактивная установка, которую космонавт держит в руке, как фен, и перемещается в нужном направлении за счет управления реактивным потоком). Хотя подобные разработки уже использовались в космосе для перемещения на небольшие расстояния от станции, у этих устройств есть важные недостатки, заключающиеся в неудобных габаритах и тяжелом весе. Не сможет космонавт воспользоваться подобным устройством и в случаях потери сознания и невозможности самостоятельно вернуться на МКС. Решит все эти проблемы оснащение орбитальных станций наноспутником-спасателем, который и разработали самарцы. Авторы наноспутника собираются направить в «Роскосмос» предложение о включении этого роботизированного комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая сменит МКС.

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Татьяна Даченкова