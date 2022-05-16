План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины.

Националистический полк "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела, а сам полк признан экстремистской организацией) планировал окружить и захватить город Новоазовск в Донецкой народной республике (ДНР), а оттуда выйти на российскую границу. Как сообщил источник в одной из силовых структур Луганской народной республики (ЛНР), план операции был обнаружен в Мариуполе на одной из баз полка. Датой начала наступления было указано 8 марта.

В плане отмечены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях города. Стрелками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города и выход "Азова" к границе с Россией. По пути планировалось занимать промежуточные населенные пункты.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Мариуполь был окружен российскими войсками и силами ДНР 7 марта. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что город полностью освобожден, за исключением завода "Азовсталь", на территории которого на тот момент оставались около двух тысяч боевиков. На этой неделе заместитель командира "Азова" Святослав Паламар дал интервью испанской газете ABC, заявив, что уже у 600 бойцов есть ранения.

По распоряжению президента России Владимира Путина, предприятие полностью заблокировано. В середине этой недели глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с территории комбината вышли все мирные граждане. Он убежден, что боевиков нацбатальона ждут "мрачные перспективы". "Для нас все очевидно: это военные преступники. Это неофашисты, которые должны предстать перед трибуналом. Других вариантов нет. Или же умереть", – сказал Пушилин в эфире Первого канала.

В апреле российские военные узнали о планах ветеранов так называемой АТО (так Киев называл свою военную операцию на территории Донбасса) еще за несколько дней до начала спецоперации на Украине устроить расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя на юге Запорожской области. Этот 150-тысячный город контролируется Вооруженными силами России с 26 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска также планировали нападение на Донбасс в марте этого года, но спецоперация РФ упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок ВСУ на ЛНР и ДНР.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев подчеркивает, что обнаружение плана "азовцев" в очередной раз указывает на своевременность российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. "Спецоперация проводится для упреждения агрессии против РФ. Националисты не только планировали наступление на Донбасс, у них было желание напасть на Россию, захватывать заложников. Только решительные действия верховного главнокомандующего Владимира Путина фактически остановили все это", – подчеркнул Перенджиев.

Эксперт не исключает, что у "Азова" существовали более полномасштабные планы, "но Россия упредила угрозу". По его словам, захват Новоазовска планировался не "азовцами", а "руками коллективного Запада". "Украинские нацисты – это инструмент агрессии против России со стороны стран Запада", – добавил Перенджиев.

В свою очередь руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок уверен, что план "Азова" был обречен на провал, особенно это касается замысла выйти к границам России. Он согласен, что за всем этим стоит Запад.

"Этот план подсказали "азовцам" американцы. Именно Западу нужно, чтобы украинские военные оказались на территории России. Но президент Украины Владимир Зеленский заинтересован только деньги получать от стран Запада, а не отправлять "Азов" на территорию России",

– считает эксперт.

Цыганок уверен, что обнаружение подобного плана – это повод усилить обстрелы "Азовстали", начать применять более серьезные вооружения, в том числе самоходные минометы "Тюльпан", хорошо зарекомендовавшие себя еще в Афганистане. "Полку "Азов" некуда деваться. Перекрыто воздушное пространство и подходы со стороны моря", – напомнил он.

Между тем "Азов" по-прежнему несет серьезную угрозу Донбассу, потому что представляет собой сетевую структуру, а не только конкретные подразделения, часть из которых засела на территории "Азовстали". "Именно через сетевую структуру полк воздействует на высшую власть на Украине. Это целая нацистская система управления, которая имеет внешнее воздействие, прежде всего со стороны США. "Азов" – это инструмент агрессии против России и формирования нацистского сознания у украинского общества. Уничтожая нацистов и всю эту паутину, русская армия проводит денацификацию", – пояснил Перенджиев.

По мнению эксперта, сорвать многочисленные наступательные планы "Азова" на Донбасс активно помогало российское казачество, которое "играет важную роль в вопросах денацификации".

"На освобожденных территориях ДНР и ЛНР казачество берет на себя вопросы обеспечения общественного порядка, заменяет собой правоохранительную структуру. Кроме того, казаки продолжают участвовать в боевых действиях по освобождению Донбасса и территории Украины. Это противодействие той системе, куда входит "Азов", – подчеркнул доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.

Андрей Резчиков