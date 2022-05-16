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ТАСС

Антонов заявил, что США хотели бы ограничить использование "Посейдонов" и "Сарматов"

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Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Посол РФ в США отметил, что Вашингтону "очень не нравятся" беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. США очень не нравятся такие стратегические вооружения России, как беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", Вашингтон хочет ограничить или запретить их использование в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Посейдон" им очень не нравится, не нравится очень "Сармат", и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти "Посейдоны", конечно же, надо ограничить использование "Сарматов" и так далее", - сказал он.

Впервые о создании подводного аппарата, позже названного "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

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