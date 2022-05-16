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Интерфакс-АВН

Ниинистё надеется на сохранение диалога с РФ после вступления Финляндии в НАТО

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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Финляндии С. Ниинистё
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Финляндии С. Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Он в замешательстве от позиции Турции, которая изменилась за последние несколько дней

Финляндии будет оказана большая поддержка при вступлении в НАТО, считает глава МИД

Хельсинки. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) не исключает, что отношения с Россией изменятся, но надеется на сохранение диалога и после вступления страны в НАТО.

"Самое главное, мы все еще можем говорить, причем открыто, прямолинейно. Это то, что мы сделали вчера", - сказал Ниинистё в воскресенье на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin), комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ниинистё не исключил, что с членством Финляндии в НАТО отношения между двумя странами могут измениться.

"И я уверен, что Россия чувствует то же самое. Тем не менее, должен быть диалог, обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, например, о безопасности в водах Финского залива", - подчеркнул он.

Касаясь негативной реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможное вступление Финляндии в НАТО, Ниинистё сказал, что, "сказать прямо, я в замешательстве". "Риторика Турции изменилась за последние несколько дней. Месяц назад у меня был телефонный разговор с Эрдоганом. Он сказал, что оценит ее (заявку) положительно", - отметил президент Финляндии.

По его словам, "Финляндии сейчас нужен четкий ответ со стороны Турции" и что он готов к новому разговору с Эрдоганом в ближайшие дни.

В свою очередь, Марин, назвав день принятия решения о вступлении в НАТО "историческим", выразила надежду, что ее страна и Швеция подадут свои заявки в альянс по возможности одновременно.

"Однако точный график процесса - это не вопрос номер один, главное, что обе страны вступят в НАТО", - сказала она.

По ее словам, присоединение двух скандинавских стран укрепит безопасность региона.

Между тем, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) выразил уверенность, что стране будет оказана большая поддержка со стороны членов НАТО при вступлении в альянс.

"Из вчерашней встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине можно сделать вывод, что Финляндия получит большую поддержку от других стран", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки.

"Было приятно слышать, как некоторые страны чуть ли не соревнуются между собой, кто ратифицирует (договор о членстве в НАТО - ИФ) раньше", - отметил Хаависто.

По его словам, переговоры о членстве будут вести министерства иностранных дел и обороны, но под руководством внешнеполитического ведомства.

Хаависто сказал, что ожидает быстрого рассмотрения в Совете НАТО заявки Финляндии на членство.

Он сообщил, что после подачи заявки Финляндия станет членом-наблюдателем, который сможет присутствовать на заседаниях НАТО, но без права принимать решение.

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Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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