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Интерфакс-АВН

Латвия расторгла договор с Белоруссией о перевозке военных грузов через свои порты

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Сторожевой корабль типа «Скрунда» «Елгава» во время парада ВМС Латвии в Рижском заливе
Сторожевой корабль типа «Скрунда» «Елгава» во время парада ВМС Латвии в Рижском заливе.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Латвия приняла решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты, заявило министерство сообщения Латвии.

"Соглашение о прямых перевозках военных грузов из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики" было принято решением правительства от 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Европейский Союз. Латвия присоединилась к ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. Ввиду этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим нормам", - говорится в сообщении.

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Страны
Белоруссия
Латвия
Проекты
NATO
Евросоюз
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