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Российская газета

Российские БМПТ "Терминатор" на Украине впервые попали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Новейшие БМПТ "Терминатор" задействовали в спецоперации на Украине.



В ТГ-канале информагентства ANNA-News выложили видео БМПТ "Терминатор" с символикой "V", движущихся через населенный пункт в районе Северодонецка. Эти боевые машины впервые были замечены на Украине с момента начала спецоперации.

БМПТ "Терминатор" была принята на вооружение в 2018 году. Машину можно образно назвать "телохранителем" танков. Действуя в составе танковых формирований она должна поржать противотанковые средства противника. Так же "Терминатор" предназначен для подавления живой противника, БМП, дотов и дзотов, низколетящих целей.

Для этого у БМПТ имеется широкий арсенал: ПТРК "Корнет", две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет, автоматические гранатометы АГ-17Д.

По уровню защиты "Терминатор" может сравниться с Т-90, а в чем-то и превосходит его. Например, он оснащен системой динамической защиты "Реликт". От вражеских противотанковых средств ближнего боя БМПТ защищена в пределах 360 градусов.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
АГ-17Д
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
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