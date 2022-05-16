Российские БМПТ "Терминатор" на Украине впервые попали на видео

Новейшие БМПТ "Терминатор" задействовали в спецоперации на Украине.

В ТГ-канале информагентства ANNA-News выложили видео БМПТ "Терминатор" с символикой "V", движущихся через населенный пункт в районе Северодонецка. Эти боевые машины впервые были замечены на Украине с момента начала спецоперации.

БМПТ "Терминатор" была принята на вооружение в 2018 году. Машину можно образно назвать "телохранителем" танков. Действуя в составе танковых формирований она должна поржать противотанковые средства противника. Так же "Терминатор" предназначен для подавления живой противника, БМП, дотов и дзотов, низколетящих целей.

Для этого у БМПТ имеется широкий арсенал: ПТРК "Корнет", две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет, автоматические гранатометы АГ-17Д.

По уровню защиты "Терминатор" может сравниться с Т-90, а в чем-то и превосходит его. Например, он оснащен системой динамической защиты "Реликт". От вражеских противотанковых средств ближнего боя БМПТ защищена в пределах 360 градусов.

Олег Корякин