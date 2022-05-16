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Интерфакс-АВН

Финляндия подаст заявку о членстве в НАТО

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Она будет подана в среду, пишут СМИ

Хельсинки. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Решение принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду.

"Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политики обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра", - сказал на пресс-конференции президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

По его словам, к этому решению Финляндию подтолкнули события на Украине. Он подчеркнул, что "заявление Финляндии о членстве не направлено против кого бы то ни было".

"Безопасность - это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность", - сказал президент. Он отметил, что членство в НАТО поддерживается в обществе страны.

Комментируя реакцию президента России Владимира Путина на заявку Финляндии, Ниинистё сказал, что в субботу разговаривал с главой Российского государства и что "реакция Путина на заявление Финляндии была менее жесткой, чем любой российский комментарий с 2016 года".

По мнению, причины более мягкой реакции заключались, например, в том, что "заявка Финляндии на членство уже достигла такой степени, когда раздражение не может изменить траекторию поведения".

12 мая Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.

Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.

Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса, что может занять месяцы.

Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

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