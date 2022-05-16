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Газета.ru

Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ

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40-мм автоматическая зенитная пушка (АЗП) Bofors L60
40-мм автоматическая зенитная пушка (АЗП) Bofors L60.
Источник изображения: Janis/Wikimedia Commons

Зачем Киеву нужны шведские зенитные орудия времен Второй мировой войны

В подразделениях Вооруженных сил Украины, по данным ряда западных и украинских СМИ, появились зенитные автоматические пушки Bofors L60, разработанные в 1932 году шведской фирмой АВ Bofors. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, каким образом эти орудия могут быть использованы в ходе вооруженного конфликта на Украине.

40-мм автоматическая зенитная пушка (АЗП) Bofors L60 разработки АВ Bofors в свое время стала поистине легендарным и наиболее продаваемым изделием этого шведского концерна. По состоянию на 1939 год предприятие экспортировало Bofors L60 в 18 стран мира и заключило лицензионные договоры с еще 10 странами. В конечном итоге эта АЗП состояла на вооружении более 75 стран.

АЗП использует осколочно-фугасный снаряд весом 0,907 кг, который покидает ствол со скоростью 881 м/с. Вес пушки в боевом положении достигает 1981 кг, а длина ствола 2990 мм. Пушка имеет практический потолок около 3800 м, при дальности более 7160 м. Темп стрельбы Bofors L60 составлял около 120 выстрелов в минуту.

В начале своего производства автоматическая зенитная пушка Bofors L60 была снабжена современной по тем временам системой прицеливания. Горизонтальный и вертикальный наводчики имели рефлекторные прицелы, третий член расчета находился сзади них и работал с механическим вычислительным устройством.

В целом АЗП Bofors L60 обладала выдающимися по тем временам тактико-техническими характеристиками. Не случайно во многих странах, помимо лицензионного производства, осуществлялось и копирование этого орудия. В этой связи стоит отметить, что одной из наиболее массовых копий Bofors L60 стала советская 37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К.

В годы Второй мировой войны Bofors L60 считалась лучшим зенитным орудием в ВМС США. Она оказалась самым эффективным средством борьбы с японской авиацией, в частности, против самолетов-камикадзе. Одного прямого попадания 40-мм осколочного снаряда было достаточно для поражения любого японского самолета, использовавшегося в качестве летающей бомбы.

Однако, несмотря на всю свою славную боевую биографию, время зенитной автоматической пушки Bofors L60 уже безвозвратно прошло и вряд ли поставки этого орудия серьезно усилят боевые возможности вооруженных сил Украины.

В этом плане целесообразно рассмотреть, каким образом украинские военные могут использовать свои Bofors L60. В этих целях для начала надо проанализировать опыт использования малокалиберной зенитной артиллерии в предыдущих военных конфликтах последнего времени.

Во время советско-афганской войны, в конфликтах в Ливии и Сирии зенитные автоматические пушки, как правило, редко использовались по своему прямому предназначению - стрельбы по воздушным целям, а в основном применялись для поражения наземных объектов.

Их высокая точность стрельбы и скорострельность использовались для усиления огневой мощи мотострелковых подразделений. Основными объектами поражения в этом случае были огневые точки противника, оснащенные пулеметами, в том числе и крупнокалиберными.

К примеру, в ходе боевых действий в Афганистане огневые точки противника располагались в специально оборудованных пещерах на верхних ярусах гор или в глинобитных постройках. Для их подавления советскими войсками применялись зенитных пушки. В ряде случаев задача зенитным автоматическим пушкам ставилась на уничтожение легкобронированных объектов противника. Наиболее активно зенитные орудия таким образом использовали во время гражданской войны в Ливии.

Есть все основания полагать, что подобным же образом будут использовать свои автоматические зенитные пушки Bofors L60 и украинские военные.

Что же касается стрельбы Bofors L60 по современным воздушным объектам, то вряд ли она будет эффективной.

Более того, стрельба по, к примеру, штурмовикам Су-25 потребует огромного расхода боеприпасов. В ходе предыдущих локальных конфликтов на один сбитый самолет приходилось до 10 тыс. снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Есть большие сомнения в том, что боеприпасы к Bofors L60 будут поставляться на Украину в таком количестве.

Но и в стрельбе по наземным целям эффективность АЗП этого типа будет относительно невысокой из-за малого калибра и сравнительно небольшого осколочно-фугасного воздействия 40-мм снаряда. Так, в Афганистане для поражения наземных объектов советские войска применяли АЗП калибра 57-мм, а у этой пушки эффективность снаряда существенно выше, чем у 40-мм снаряда пушки Bofors L60.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок


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Страны
Афганистан
Ливия
Россия
Сирия
США
Украина
Швеция
Продукция
С-75
Су-25
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