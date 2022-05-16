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Военное обозрение

Американский ВПК оснастит внедорожники новыми боевыми модулями по примеру России

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Oshkosh Defense намерена устанавливать на свои внедорожники JLTV новые боевые модули Cockerill CPWS, вооруженные автоматической пушкой M242 Bushmaster калибра 25-мм. Испытания планируется провести в ближайшее время.

Как заявляют в компании, европейские страны, имеющие на вооружении тактические автомобили JLTV, заинтересованы в установке на них боевого модуля, способного бороться как с пехотой противника, так и с танками. Такой запрос поступил в компанию на фоне событий на Украине. Заявляется, что такая бронетехника как нельзя лучше подходит для боев в городских условиях.

В качестве платформы для испытаний выбрана четырехдверная версия JLTV, стоящая на вооружении как армии США, так и Корпуса морской пехоты. В рамках испытаний планируется установить на внедорожник боевой модуль Cockerill CPWS с 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster, а также пулеметом калибра 7,62 мм, пусковой установкой дымовых гранат и двумя ПТУР Javelin сбоку от башни. Преимуществом необитаемой башни Cockerill CPWS является возможность перезарядки изнутри.

Испытания на территории Европы начнутся уже летом этого года в Испании и в Бельгии осенью.

Отметим, что американский модуль чем-то напоминает новый российский необитаемый боевой модуль БМ-30-Д "Спица" (32В01) для установки на бронеавтомобили сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел" (4х4), а также в облегченном виде на бронеавтомобили К4386 "Тайфун-ВДВ" (4х4). Не исключается установка "Спицы" и на другую российскую бронетехнику.

Российский модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ (6П7К) и автоматическим гранатометом АГ-30. Установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Вариант модуля для "Тайфун-ВДВ" выпускается без автоматического гранатомета.

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Украина
Продукция
2А42
JLTV
БПМ-97
ПКТМ
Тайфун-ВДВ
Компании
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