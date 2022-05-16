Войти
Военное обозрение

Падение престижа армии США привело к нежеланию американцев служить

517
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон рассматривает вариант сокращения Вооруженных сил и связано это не с отсутствием финансирования, США в очередной раз столкнулись с нежеланием молодых людей служить в американской армии. Об этом пишет The Washington Examiner.

В Соединенных Штатах отсутствует призыв на срочную службу, армия комплектуется на добровольной основе с 1973 года и за все это время только трижды сталкивалась с проблемами с комплектованием. По данным издания, сложности с набором молодых людей в армию США и Корпус морской пехоты возникали в 1999, 2005 и 2018 годах. Связано это было, как считают аналитики, с экономическими трудностями и, как ни странно, с потерями вооруженных сил в различных конфликтах. То есть, Пентагон в определенные годы не мог довести количественные показатели ВС США до определенных величин из-за нежелания американских граждан погибать в военных конфликтах, в которых участвует армия США.

В этом году, по прогнозам как самого Пентагона, так и военных экспертов и аналитиков, может сложиться аналогичная ситуация. Причем предсказывается, что 2022 год будет самым сложным за все время существования контрактного комплектования американской армии. Уже сейчас Пентагон был вынужден сократить вооруженные силы страны на 12 тысяч человек, поскольку не удалось найти необходимого количества желающих служить. Новобранцев нехватает как в самой армии США (Сухопутные войска), так и в Корпусе морской пехоты. С трудом укомплектовались Военно-воздушные силы и только ВМС США, вроде бы, более-менее справляется с кадровым голодом.

Связывают такое положение с падением престижа американской армии в целом за последние годы. Масла в огонь подлили события в Афганистане, где после 20 лет нахождения американская армия потерпела сокрушительное фиаско, сбежав и побросав всю боевую технику на многие миллиарды долларов. По мнению аналитиков, многие жители США уже не верят в американскую армию, в ее способность как-то защитить страну. Кроме того, в США исчезла прослойка ветеранов, героев войны, которые могли бы на своем примере рассказать о героизме американской армии.

Все это вместе и привело с проблемами с комплектованием ВС США, а последние события в Европе, где Вашингтон пытается с помощью Украины остановить Россию, могут еще больней ударить по престижу американской армии, считают эксперты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Похожие новости
08.09.2021
"Киев такого не ожидал". Что Вашингтон пообещал украинским военным
07.09.2021
OilPrice (США): 9 глобальных следствий краха США в Афганистане Часть 1
28.04.2021
Троянский конь для Донбасса
27.02.2020
Polskie Radio (Польша): враг не должен даже помыслить, что может одержать победу
13.11.2017
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
11.12.2014
Жуковский идет по пути Фарнборо
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:14
  • 26130
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО