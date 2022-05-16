Падение престижа армии США привело к нежеланию американцев служить

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Пентагон рассматривает вариант сокращения Вооруженных сил и связано это не с отсутствием финансирования, США в очередной раз столкнулись с нежеланием молодых людей служить в американской армии. Об этом пишет The Washington Examiner.

В Соединенных Штатах отсутствует призыв на срочную службу, армия комплектуется на добровольной основе с 1973 года и за все это время только трижды сталкивалась с проблемами с комплектованием. По данным издания, сложности с набором молодых людей в армию США и Корпус морской пехоты возникали в 1999, 2005 и 2018 годах. Связано это было, как считают аналитики, с экономическими трудностями и, как ни странно, с потерями вооруженных сил в различных конфликтах. То есть, Пентагон в определенные годы не мог довести количественные показатели ВС США до определенных величин из-за нежелания американских граждан погибать в военных конфликтах, в которых участвует армия США.

В этом году, по прогнозам как самого Пентагона, так и военных экспертов и аналитиков, может сложиться аналогичная ситуация. Причем предсказывается, что 2022 год будет самым сложным за все время существования контрактного комплектования американской армии. Уже сейчас Пентагон был вынужден сократить вооруженные силы страны на 12 тысяч человек, поскольку не удалось найти необходимого количества желающих служить. Новобранцев нехватает как в самой армии США (Сухопутные войска), так и в Корпусе морской пехоты. С трудом укомплектовались Военно-воздушные силы и только ВМС США, вроде бы, более-менее справляется с кадровым голодом.

Связывают такое положение с падением престижа американской армии в целом за последние годы. Масла в огонь подлили события в Афганистане, где после 20 лет нахождения американская армия потерпела сокрушительное фиаско, сбежав и побросав всю боевую технику на многие миллиарды долларов. По мнению аналитиков, многие жители США уже не верят в американскую армию, в ее способность как-то защитить страну. Кроме того, в США исчезла прослойка ветеранов, героев войны, которые могли бы на своем примере рассказать о героизме американской армии.

Все это вместе и привело с проблемами с комплектованием ВС США, а последние события в Европе, где Вашингтон пытается с помощью Украины остановить Россию, могут еще больней ударить по престижу американской армии, считают эксперты.