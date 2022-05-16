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МО показало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министерство обороны России (МО РФ) опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) при сопровождении воинских колонн в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают обеспечивать надежное прикрытие воинских колонн с воздуха», — говорится в заявлении военного ведомства.


По данным МО, в ходе полета экипажи ВС РФ разведывают территории и при обнаружении военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп ВСУ уничтожают их, применяя авиационные средства поражения.

Как заявил снайпер группы огневой поддержки Алексей, военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз.

«Совершаем в среднем два вылета в день. У нас множество задач. Мы сопровождаем колонны, выявляем диверсионные группы, обеспечиваем огневое прикрытие с вертолета. Конечно же, чувствую ответственность за свою работу», — рассказал военный.

Военное ведомство напомнило, что стрелки групп огневой поддержки армейской авиации сопровождают воинские колонны и гуманитарные грузы по дорогам общего пользования.

«Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности», — указали в Минобороны.

Кроме того, добавили в министерстве, зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов.

14 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ. Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Хлебороб перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Каменки Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».


Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

11 мая Минобороны показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Накануне МО продемонстрировало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.


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Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Ка-52
Ми-8
С-300
С-300В
Су-35С
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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