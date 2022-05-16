МО показало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО

Министерство обороны России (МО РФ) опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) при сопровождении воинских колонн в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают обеспечивать надежное прикрытие воинских колонн с воздуха», — говорится в заявлении военного ведомства.

По данным МО, в ходе полета экипажи ВС РФ разведывают территории и при обнаружении военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп ВСУ уничтожают их, применяя авиационные средства поражения.

Как заявил снайпер группы огневой поддержки Алексей, военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз.

«Совершаем в среднем два вылета в день. У нас множество задач. Мы сопровождаем колонны, выявляем диверсионные группы, обеспечиваем огневое прикрытие с вертолета. Конечно же, чувствую ответственность за свою работу», — рассказал военный.

Военное ведомство напомнило, что стрелки групп огневой поддержки армейской авиации сопровождают воинские колонны и гуманитарные грузы по дорогам общего пользования.

«Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности», — указали в Минобороны.

Кроме того, добавили в министерстве, зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов.

14 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ. Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Хлебороб перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Каменки Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

11 мая Минобороны показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Накануне МО продемонстрировало работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России от средств воздушного нападения во время военной спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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