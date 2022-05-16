Русским пора использовать "Сармат" по назначению

Страшный "Сармат". Будут ли русские его использовать и где?

Российские ракетные комплексы являются средством сдерживания, но если они таковыми и останутся, то Россия потеряет остатки своего былого авторитета, считает автор Al Mayadeen. Он называет место, где следует применить новый "Сармат".

Россия не в первый раз проводит испытания новых видов оружия. И не впервые президент России Владимир Путин лично анонсирует появление новых российских ракет, рассказывая об их тактико-технических характеристиках. На пресс-конференции, прошедшей в 2018 году, Путин рассказал о ядерной триаде (ядерные вооружения на земле, в воздухе и на море), чем вызвал большой переполох на Западе. А накануне российской специальной военной операции на Украине он присутствовал на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард".

Россия недавно испытала РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО – SS-X-30 "Satan-2"), чем снова вызвала большой переполох на Западе. Одной из причин стала демонстрация высочайших возможностей "Сармата", а другой – время, выбранное для проведения испытаний, которое совпало с российской операцией на Украине, введением антироссийских санкций и солидарностью международного сообщества в отношении России.

РС-28 "Сармат" – это российский стратегический ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, который считается одним из самых опасных видов ядерного оружия в мире. Новый комплекс обладает высочайшими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" развивает скорость 24 000 км/ч (или 20 махов), что в двадцать раз больше скорости звука. Ее диаметр составляет 3 метра, а дальность стрельбы – 18 000 километров. Она также обладает огромной взрывной силой, способной уничтожить обширные территории.

Масса ракеты – 220 тонн, а ее длина – 22 метра. В полете к выбранной цели она может обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли. "Сармат" способен нести от 7 до 10 ядерных и гиперзвуковых боеголовок весом более 10 тонн. По своим характеристикам РС-28 "Сармат" превосходит все современные зенитно-ракетные комплексы.

Вполне вероятно, что русским все же придется использовать боевые комплексы стратегического назначения "Сармат". Президент России Владимир Путин отметил уникальные характеристики этой межконтинентальной ракеты, которая будет использоваться против НАТО и США в случае проявления агрессии. Тактико-технические характеристики "Сармата" выглядят следующим образом.

Межконтинентальный комплекс с высокими разрушительными возможностями

И это делает "Сармат" одним из главных средств стратегического ядерного сдерживания. Боевые комплексы способны доставить любые боевые заряды для уничтожения обширной территории. Речь идет о большой стране или группе небольших государств в любой точке мира. Напомним, что в полете к выбранной цели ракета может обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли.

"Стопроцентная" способность обойти любые системы противовоздушной обороны

Боевой комплекс стратегического назначения "Сармат" способен уничтожать противоракеты противника еще до того, как они его смогут достичь. Но заявление Путина о способности "Сармата" преодолевать все современные системы противоракетной обороны (ПРО) вызывает некоторые сомнения. Как российский лидер может гарантировать, что в будущем никто не создаст систему ПРО, способную эффективно противостоять "Сармату"? Его уверенность в возможностях "Сармата" остается непоколебимой и основывается на различных факторах. Одним из них является тот факт, что системы ПРО НАТО и США не способны перехватить российские ракеты, особенно гиперзвуковые. Напомним, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" развивает скорость 24 000 км/ч (или 20 махов), что в двадцать раз превышает скорость звука.

Несет от 7 до 10 гиперзвуковых боеголовок весом около 10 тонн

Это в наибольшей степени наводит страх на противников России (НАТО и США). "Сармат" оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Ракетная система может нести от 7 до 10 ядерных боеголовок или гиперзвуковых ракет (ядерных или обычных). Каждая ракета имеет все характеристики "Сармата": точное наведение, большую взрывную силу, скорость и способность уклониться от передовых средств противовоздушной обороны.

Эффективно работает даже после нанесения ядерного удара со стороны противника

"Сармат" способен эффективно работать даже после ядерного удара противника. Его пусковая установка находится под землей, то есть в безопасном месте. Возможности "Сармата" позволяют летать в обход зон ПРО, что исключает перехват этих ракет какими-либо оборонительными системами противника. Кроме того, при наличии "Сармата" системы раннего оповещения о ракетном нападении становятся ненужными.

"Сармат" – это уникальное средство ядерного сдерживания или ведения боевых действий. Обзор тактико-технических характеристик "Сармата" и время, выбранное для проведения испытаний, говорит о колоссальном давлении, которому подвергаются русские из-за проведения военной операции на Украине и русофобской политики Запада. США и европейские страны поставляют оружие и деньги Украине, а также оказывают ей беспрецедентную дипломатическую и политическую поддержку. Не исключено, что русские предпримут неожиданные действия и используют свои ракетные возможности. Пока российские ракетные комплексы являются средством сдерживания, но если они таковыми и останутся, то Россия потеряет остатки своего былого авторитета.

Где в таком случае "Сармат" будет применяться? Смогут ли русские найти приемлемое решение для нанесения ракетного удара, который продемонстрирует их силу и решительность, но при этом не расшатает ситуацию в мире?

Путин заявил о способности "Сармата" обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли. Таким образом, что им мешает осуществить первый пуск этой ракеты в сторону Северного полюса, где в настоящее время идет борьба за природные богатства Арктики. Покажет ли это решительность и силу России?

Автор: Шарль Абу Надир (شارل أبي نادر)