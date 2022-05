Этот секретный чемоданчик Путина уничтожит Запад

Секретный чемоданчик Путина, способный вызвать ядерный Армагеддон и уничтожить Запад

Daily Express пишет о "секретном чемоданчике" Путина, который способен вызвать ядерный Армагеддон. По словам автора статьи, у российского лидера есть повод для того, чтобы заглядывать туда каждый день. Но у читателей газеты другое мнение на этот счет.

У Владимира Путина есть чемоданчик с кодовым названием "Чегет", который обеспечивает ему связь с ядерными силами. Сегодня он размышляет о том, не применить ли ему свой устрашающий арсенал.

Созданный в 1980-х годах чемоданчик автоматической системы управления стратегическими ядерными силами впервые попал в руки к Путину в 1999 году. Сообщая об этом чемоданчике, российское правительство заявило, что с его помощью приводится в действие ужасающая ядерная система, создающая угрозу миллионам людей. О его содержимом сообщили всего один раз в репортаже государственных СМИ, когда Россия направила предостережение остальному миру, что с ней лучше не связываться.

Впервые этот чемоданчик был введен в эксплуатацию, когда к власти в Советском Союзе в марте 1985 года пришел Михаил Горбачев.

В нем нет красной кнопки, запускающей ядерное оружие, но с его помощью можно быстро передать российским ядерным силам приказ на запуск ракет.

В 2020 году был разработан и принят документ под названием "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где говорится, что "решение о применении ядерного оружия принимается президентом". А по имеющейся информации, ядерный чемоданчик все время находится неподалеку от Путина.

Если российский президент решится его открыть, у него в распоряжении будет устрашающий арсенал из 6 000 единиц ядерного оружия, из которого он сможет выбирать (это самый большой арсенал в мире). 1 588 единиц уже развернуты и готовы к применению.

Выступив с несколькими ужасающими угрозами в адрес Запада в условиях украинского конфликта, Путин вплотную приблизился к тому, чтобы каждый день заглядывать внутрь своего чемоданчика. Он уже перевел свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.

После этого Министерство обороны заявило, что его Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, а также Командование дальней авиации переведены на усиленное боевое дежурство, для чего выделен дополнительный личный состав. Военное ведомство предупредило Запад, что ему не стоит вмешиваться в конфликт на Украине, поскольку в противном случае его будет ждать "молниеносный" ответ.

Путин заявил российским депутатам: "Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны... чтобы создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас для этого есть все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали".

А еще Россия показала новые ужасные системы вооружений в ходе проведенных испытаний.

"Сармат-2", получивший на Западе название "Сатана 2" — это межконтинентальная баллистическая ракета с десятью и более ядерными боевыми зарядами, способными поражать цели в США и Европе. Ракеты "Сармат" будут размещены в сибирском городе Ужур Красноярского края, примерно в 3 000 километрах к востоку от Москвы.

Глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин заявил на российском государственном телевидении: "Эта ракета мощнее других стратегических средств, в том числе, ракеты „Минитмен-III“, находящейся на вооружении у США. И по глобальности, и по мощности боевых блоков, которые могут быть доставлены до территории страны-агрессора".

Автор: Джейкоб Пол (Jacob Paul)

Комментарии читателей

Synical Me

Пусть батарейки заменят, раз со времен Горбачева не использовали, это было в 1985 году.

wat uwant

Какой же это секрет, если вы статью про это пишете?

Jetster7

Россия в ярости, потому что Финляндия и Швеция показали ей средний палец и вступают, наконец, в НАТО, а Москва ничего не может с этим поделать. Особенно потому, что сама в этом виновата!

Mr ShaunWarburton

У Джо Байдена точно такой же чемоданчик был, но он продал его на распродаже за два доллара темнокожему мужчине. Джо сам так сказал, он так думает, но не вполне уверен.

DebbieDoesALot

Хватит этой сенсационной чепухи. Как будто у людей других забот нет. Даже если Путин решится на такой самоубийственный шаг и прикажет своим генералам нанести ядерный удар, они проигнорируют его приказ. Больше такие глупости читать не стану.

Signaller

Очередная глупая страшилка от журналистов Еxpress. Так всегда было, у любой страны, обладающей ядерным оружием. У американцев есть такой чемоданчик, у британцев. Предположительно, у французов он тоже имеется. Этой газете надо воздерживаться от заявлений об очевидном.

Wakeupbrexitmorons1

Низкопробная, преступно небрежная журналистика Еxpress, нацеленная на невежественных и пустоголовых любителей мусорных СМИ. Серьезно, Еxpress когда-нибудь захочет стать авторитетным изданием, дающим качественные материалы и должным образом их проверяющим? Неужели газета будет постоянно распространять эту чушь с преувеличениями?

Wakeupbrexitmorons1

The Express, Daily Mail, The Sun, The Mirror — эта пресса для туалета специально нагнетает страх, преувеличивает и откровенно лжет. Эти опасные так называемые СМИ находятся в руках у миллиардеров, они держат людей за дураков и напрочь лишены морали и нравственности.

Mr. Marmaduke

Президент Путин — великий мастер стратегии. Он сделает нечто такое, чего от него не ждет наша ленивая планета. Делаю ставку на то, что он уничтожит Aramco в Саудовской Аравии... их экономику и мировую нефтедобычу.

Englishguy

Что лучше — подождать или ударить первыми?

Englishguy

А Путин понимает, что у нас тоже есть ядерное оружие?

DASYWBDB

А Борис свой чемоданчик на скамейке в парке забудет.

Pange63y

Очередная пропаганда.

Zensunset

Верно на 100 процентов. К сожалению, массы верят тому, что читают и смотрят в Daily Express и в ведущих СМИ.

AlphonsoDeBarbo

Но ведь западная пропаганда вещает, что Запад побеждает?