Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства

Минск. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетостроение и создание уникальных разработок являются одними из главных задач Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии, заявил председатель ГВПК Дмитрий Пантус.

"Ракетостроение - одна из ключевых задач для Госкомвоенпрома. И глава государства постоянно заостряет внимание на создании именно уникального ракетного вооружения", - сказал Пантус в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

Глава ГВПК сообщил, что ведется работа по двум направлениям.

"Это создание собственной ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук". Если говорить по данному типу изделия, то уже более 12 пусков проведены, и все успешно. В августе мы планируем очередной этап испытаний провести в рамках уже предварительных испытаний. К осенне-зимнему периоду 2022-2023 года планируем выйти на государственное испытание в целом полностью белорусского зенитно-ракетного комплекса", - сказал Пантус.

"Если говорить про создание ракеты для комплекса "Полонез", то работа продолжается уже почти три года. Есть определенные нюансы, связанные с тем, что на территории Республики Беларусь мы не можем проводить полный комплекс испытаний с учетом небольшой нашей территории. Именно с этим связана длительность процесса. Очередной этап испытаний мы будем проводить в конце мая - начале июня, и постепенно будем выходить на те задачи, которые стоят перед нами в части создания полностью белорусского изделия", - добавил он.

Глава ведомства отметил, что параллельно идет обучение специалистов. "Мы обучаем специалистов, в том числе в Российской Федерации, по этому направлению. Буквально в этом году четыре специалиста уже вернутся после обучения и дополнят школу, которая создана", - сообщил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с Россией о помощи в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца "Искандер".