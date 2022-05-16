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Интерфакс-АВН

Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства

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РСЗО «Полонез» белорусского производства
РСЗО «Полонез» белорусского производства.
Источник изображения: invoen.ru

Минск. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетостроение и создание уникальных разработок являются одними из главных задач Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии, заявил председатель ГВПК Дмитрий Пантус.

"Ракетостроение - одна из ключевых задач для Госкомвоенпрома. И глава государства постоянно заостряет внимание на создании именно уникального ракетного вооружения", - сказал Пантус в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

Глава ГВПК сообщил, что ведется работа по двум направлениям.

"Это создание собственной ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук". Если говорить по данному типу изделия, то уже более 12 пусков проведены, и все успешно. В августе мы планируем очередной этап испытаний провести в рамках уже предварительных испытаний. К осенне-зимнему периоду 2022-2023 года планируем выйти на государственное испытание в целом полностью белорусского зенитно-ракетного комплекса", - сказал Пантус.

"Если говорить про создание ракеты для комплекса "Полонез", то работа продолжается уже почти три года. Есть определенные нюансы, связанные с тем, что на территории Республики Беларусь мы не можем проводить полный комплекс испытаний с учетом небольшой нашей территории. Именно с этим связана длительность процесса. Очередной этап испытаний мы будем проводить в конце мая - начале июня, и постепенно будем выходить на те задачи, которые стоят перед нами в части создания полностью белорусского изделия", - добавил он.

Глава ведомства отметил, что параллельно идет обучение специалистов. "Мы обучаем специалистов, в том числе в Российской Федерации, по этому направлению. Буквально в этом году четыре специалиста уже вернутся после обучения и дополнят школу, которая создана", - сообщил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с Россией о помощи в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца "Искандер".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
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2 комментария
№1
16.05.2022 13:38
Война на Украине ещё раз показала, что  без значительных запасов боеприпасов, снарядов, ракетного вооружения, достаточных для ведения боевых действий в течении 3-6 месяцев страна может попросту оказаться перед жесточайшим выбором, либо позорная капитуляция с потерей территорий, финансовых резервов, международного влияния и авторитета, либо нажать кнопку и вернуть мир в пекло ядерной войны
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№2
16.05.2022 14:10
Есть  еще  китайский  вариант -  искать пути мирного решения , а  порох  держать сухим
0
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