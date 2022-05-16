Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками

Минск. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Все этапы модернизации Вооруженных сил Белоруссии сопряжены с развитием отечественного оборонного комплекса, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.

"Мы выполняем в среднем 200-220 опытно-конструкторских работ ежегодно. Работа ведется по разным направлениям, связанным как с разработкой полностью новых образцов вооружения, так и модернизацией тех образцов, которые уже стоят на вооружении у министерства обороны", - рассказал глава ГВПК в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

"За последние два года была проведена системная работа по модернизации средств поражения. В частности, мы завершили модернизацию РСЗО "Ураган", РСЗО "Белград". Более трех лет мы занимались модернизацией ЗРК "Оса". Все эти три типа вооружения на сегодняшний день прошли комплексные испытания и поставлены на вооружение ВС Республики Беларусь", - подчеркнул он.

Глава ГВПК также отметил, что на сегодняшний день в Вооруженные силы Белоруссии поставляется "на 100% белорусская продукция".