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Интерфакс-АВН

Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками

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Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: bte.by

Минск. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Все этапы модернизации Вооруженных сил Белоруссии сопряжены с развитием отечественного оборонного комплекса, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.

"Мы выполняем в среднем 200-220 опытно-конструкторских работ ежегодно. Работа ведется по разным направлениям, связанным как с разработкой полностью новых образцов вооружения, так и модернизацией тех образцов, которые уже стоят на вооружении у министерства обороны", - рассказал глава ГВПК в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

"За последние два года была проведена системная работа по модернизации средств поражения. В частности, мы завершили модернизацию РСЗО "Ураган", РСЗО "Белград". Более трех лет мы занимались модернизацией ЗРК "Оса". Все эти три типа вооружения на сегодняшний день прошли комплексные испытания и поставлены на вооружение ВС Республики Беларусь", - подчеркнул он.

Глава ГВПК также отметил, что на сегодняшний день в Вооруженные силы Белоруссии поставляется "на 100% белорусская продукция".

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Белоруссия
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2 комментария
№1
16.05.2022 14:15
сделали  бы белоруссы  КАЗ, а то Россия  никак не  разродится  такой  системой
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№2
16.05.2022 15:51
Цитата, ID: 20333 сообщ. №1
сделали  бы белоруссы  КАЗ, а то Россия  никак не  разродится  такой  системой
Сделали бы канадцы гиперзвуковую ракету, а то США ни как не могут разродиться такой системой.
0
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