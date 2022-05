США решили пустить кровь России. К чему это приведет

Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Marine Corps photo by Chief Warrant Officer Wade Spradli

Из-за своих безрассудных попыток обескровить Россию США могут втянуться в бессмысленную войну за океаном

Политика США по вооружению Украины, поначалу весьма прямолинейная, обернулась стремительной и опасной эскалацией конфликта, пишет The Federalist. По мнению автора статьи, риски огромны – вплоть до атомной войны между крупнейшими ядерными державами.

В опубликованной в среду в The New York Times статье Тома Стивенсона (Tom Stevenson) прозвучали доводы, которые некоторые из нас приводят уже давно: администрация Байдена открыто проводит на Украине безрассудную эскалацию, которая представляет собой новый и крайне опасный этап конфликта.

Стивенсон, корреспондент на Украине с первых недель конфликта, считает, что поначалу США и их союзники по НАТО ответили на российскую операцию весьма прямолинейно – поставками оружия Украине и экономическими санкциями против России. Но за последний месяц все изменилось.

Теперь вместо того, чтобы просто помочь Украине защититься и отбросить противника назад, политика США переключилась на принципиально иную задачу: ослабить Россию любой ценой. Министр обороны Ллойд Остин прямо заявил об этом в прошлом месяце после тайного визита на Украину совместно с госсекретарем Энтони Блинкеном. А спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси после недавнего визита в Киев назвала украинский конфликт всемирной борьбой за демократию.

В подтверждение своих бредовых заявлений администрация Байдена предложила Украине пакет военной помощи на сумму 40 миллиардов долларов – вчетверо больше, чем уже предоставила Украине с начала конфликта в конце февраля. Вдобавок ко всему похоже, что американские военные снабжают украинцев боевыми разведданными в режиме реального времени, – став тем активной стороной военного конфликта.

Все это олицетворяет собой серьезный разворот в американской политике, пишет Стивенсон: "Если когда-то главной целью Запада была защита от вторжения, то теперь ставка сделана на стратегическое истощение России". Этот сдвиг, добавляет он, "совпал с полнейшим отказом от дипломатических усилий".

Итак, какую же стратегическую выгоду получат США, если Россия истечет на Украине кровью? Риски такой политики огромны – вплоть до атомной войны между крупнейшими ядерными державами. Если у администрации Байдена и есть некая всеохватная цель, то рассказать об этом американскому народу она не удосужилась. Вместо этого мы стремительно катимся к войне, словно каждое наше решение – всего лишь реакция на российскую агрессию.

На самом деле ход боевых действий резко изменился с конца февраля, и сейчас условия для прекращения огня и политического урегулирования, пожалуй, даже благоприятнее, чем месяц назад. Потерпев неудачу в наступлении на Киев из-за ожесточенного сопротивления украинцев, Россия изменила стратегию, сосредоточив силы на юге и востоке страны в надежде взять под контроль территорию гораздо более скромную.

Но вместо того, чтобы признать это должной уступкой и воспользоваться выпавшим шансом убедить обе стороны прекратить борьбу и заключить сделку, США ответили публичным призывом к ослаблению России и выделили на вооружение Украины огромные средства из кармана налогоплательщиков, – хотя конфликт вполне мог ограничиться ее восточной частью.

Напрашивается циничный вывод, что администрация Байдена на самом деле не хочет, чтобы боевые действия прекратились, и охотно продолжит финансировать опосредованную войну с Россией, даже когда отрицает, что делает это. Еще более циничный вывод: украинская политика США связана не столько с Украиной, сколько с Москвой – вплоть до опасных фантазий о смене режима в Кремле.

Во всяком случае, такого мнения явно придерживается сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (Lindsey Graham). На этой неделе он заявил: "Мы можем выиграть эту войну для Украины". (Напомним, что в марте Грэм призывал организовать покушение на российского президента Владимира Путина).

Показательно, что большинство республиканцев поддержали Байдена и демократов в их стратегическом безумии. Лишь 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали на этой неделе против пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

При нынешнем положении дел вполне разумно предположить, что в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус насчет дальнейшего расширения войны и прямого вовлечения в нее США под тем нелепым предлогом, что битва за Донбасс, как заявила Пелоси, – это "граница свободы". Как заключил Стивенсон: "Это не просто напыщенная риторика. А безрассудство. Едва ли нужно объяснять, чем это чревато".

Автор: Джон Дэниел Дэвидсон (John Daniel Davidson)

Джон Дэниел Дэвидсон – старший редактор The Federalist. Публиковался в The Wall Street Journal, The Claremont Review of Books, The New York Post и других изданиях