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РИА Новости

В Белоруссии начался тренировочный сбор военнообязанных запаса

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Военнослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Учебный сбор территориальных войск Минского района проходит в Белоруссии, сообщил республиканский телеканал СТВ.

"К практическим занятиям приступили военнообязанные Минского района. Проверки войск организуются в условиях, максимально приближенных к реальным. Основное внимание – боевой подготовке. Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе – контрольные стрельбы из пистолета, автомата, а также метание гранат", – приводит текст сообщения канала РИА Новости.

Командир отдельного стрелкового батальона Дмитрий Вовк заявил, что военнослужащие занимались огневой подготовкой, прошли занятия по инженерной подготовке, радиационно-химической, биологической защите.

Военнообязанные запаса также приняли участие в занятиях по тактико-специальной подготовке в рамках задач территориальной обороны, добавил Вовк.

Ранее радио Sputnik сообщало о внезапной проверке белорусских сил реагирования.

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