В Белоруссии начался тренировочный сбор военнообязанных запаса

США в ответ на «ядерную атаку» со стороны России решили побомбить Белоруссию

Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»

28.10.2013

В экипировке спецназа на выставке "Интерполитех" есть подходы, которые могут быть использованы в интересах Минобороны