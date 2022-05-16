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Военное обозрение

СМИ Сербии: Спецоперация России меняет мировой порядок, где не будет места доминированию Запада

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Источник изображения: topwar.ru

Спецоперация России на Украине меняет мировой порядок, где больше не будет места доминированию Запада. Эта структура уже начинает формироваться и принимать очертания.

Такие рассуждения приводит обозреватель Боян Билбия в статье, опубликованной сербским порталом «Печат».

СМИ Сербии отмечает, что специальная военная операция на Украине, которая длится уже дольше, чем многие рассчитывали, является первым шагом к следующему этапу развития глобального миропорядка.

Процесс формирования новой реальности, пока еще малозаметный, предполагает коренные перемены в мировой структуре. И некоторые западные средства массовой информации уже начали признавать, что на планете складывается новая общность, которая во многом превосходит западную. В частности, об этом прямо заявляет автор публикации во французской газете Le Figaro. А журналист CNN Фарид Закария считает, что в скором будущем Соединенные Штаты потеряют статус мирового гегемона.

Одним из важнейших признаков новой эры является то, что она будет постамериканской

- заявляет он.

Сербский автор не упомянул, что Россия начала перестраивать окружающий мир не просто так, ее вынудил на такой шаг Запад, который перешел все возможные и невозможные запретные линии. Если бы наша страна не стала ничего предпринимать в ответ, это стало бы угрозой для ее существования.

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Страны
Россия
Сербия
США
Украина
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