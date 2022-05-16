Войти
Интерфакс-АВН

Балтфлот РФ сообщил об учениях истребителей в Калининградской области

538
0
0
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребители Су-27 Балтийского флота провели тренировку по отражению авиаудара условного противника по Калининградской области, сообщили в пресс-службе флота.

"По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области", - сообщили в субботу в пресс-службе.

"С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя "уничтожили" их, выполнив электронные пуски ракет", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, к тренировке были привлечены более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.

"С начала учебного года пилоты морской авиации совершили несколько десятков вылетов для сопровождения и идентификации различных воздушных судов иностранных государств в зоне ответственности Балтийского флота", - отметили в пресс-службе флота.

12 мая пресс-служба флота сообщила, что на Балтийском флоте начались офицерские сборы, где будут изучены возможности морских группировок НАТО и рассмотрены варианты боевого применения кораблей в Балтийском море.

"В ходе сборов офицеры изучат особенности международной обстановки в зоне ответственности Балтийского флота, состав, организацию, базирование и боевые возможности военно-морских сил (ВМС) стран НАТО", - сообщили тогда в пресс-службе.

"В ходе занятий по тактической подготовке будут рассмотрены различные варианты боевого применения разновидовых корабельных группировок в Балтийском море", - сказали в пресс-службе. В сборах принимают участие около 100 офицеров от более чем 50 боевых кораблей Балтфлота - командиры кораблей, их помощники и флагманские специалисты корабельных соединений флота, сообщал флот.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В 2016 году в составе Балтфлота в Калининградской области был сформирован 11-й армейский корпус. Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Компании
Кронштадт
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
18.04.2022
Россия задействовала около 15 кораблей Балтфлота на учениях
09.03.2022
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
21.07.2021
Балтийский оплот: под Калининград отправят новейшие Су-30СМ2
22.03.2019
Оправдание для США: что B-52 делают у границ РФ
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:14
  • 26130
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО