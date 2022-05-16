Балтфлот РФ сообщил об учениях истребителей в Калининградской области

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребители Су-27 Балтийского флота провели тренировку по отражению авиаудара условного противника по Калининградской области, сообщили в пресс-службе флота.

"По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области", - сообщили в субботу в пресс-службе.

"С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя "уничтожили" их, выполнив электронные пуски ракет", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, к тренировке были привлечены более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.

"С начала учебного года пилоты морской авиации совершили несколько десятков вылетов для сопровождения и идентификации различных воздушных судов иностранных государств в зоне ответственности Балтийского флота", - отметили в пресс-службе флота.

12 мая пресс-служба флота сообщила, что на Балтийском флоте начались офицерские сборы, где будут изучены возможности морских группировок НАТО и рассмотрены варианты боевого применения кораблей в Балтийском море.

"В ходе сборов офицеры изучат особенности международной обстановки в зоне ответственности Балтийского флота, состав, организацию, базирование и боевые возможности военно-морских сил (ВМС) стран НАТО", - сообщили тогда в пресс-службе.

"В ходе занятий по тактической подготовке будут рассмотрены различные варианты боевого применения разновидовых корабельных группировок в Балтийском море", - сказали в пресс-службе. В сборах принимают участие около 100 офицеров от более чем 50 боевых кораблей Балтфлота - командиры кораблей, их помощники и флагманские специалисты корабельных соединений флота, сообщал флот.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В 2016 году в составе Балтфлота в Калининградской области был сформирован 11-й армейский корпус. Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией.