Франция в украинском конфликте: доброволец не по своей воле

Украинский конфликт: "Хватит подливать масло в огонь!"

Французское оружие поступает на Украину — по морю, по воздуху и по суше. Опытный дипломат на страницах дискуссионного издания "Козёр" задается вопросом: куда ведут эти поставки? Есть ли у Франции цель и план в этой опасной игре? В "мирные миссии" Макрона автор не верит: президент подчинил себя глобалистской идеологии.

Конфликт на Украине вышел из-под контроля. Западные страны, обуреваемые своими эмоциями, тому причина. Увеличивая поставки тяжелых вооружений, отказываясь от дипломатии и мечтая о поражении России, они совершают одну стратегическую ошибку за другой...

"Все плохо продумано" — так описал бывший министр обороны Франции Жан-Пьер Шевенман те добрые намерения, которыми по пословице выложена дорога в ад. Конфликт на Украине — следствие целой амальгамы наших "добрых намерений", которые в конце концов поставили Путина и Россию в ситуацию тяжелого выбора. Нам не стоит разглагольствовать по этому поводу. Если бы к интересам России было чуть больше уважения, если бы американцы придерживались чуть более разумных позиций, а франко-германские усилия семилетней давности получили реальную поддержку, мы не столкнулись бы с такой ситуацией.

Ошибки, совершенные в последние годы, не дают нам карт-бланш на то, чтобы и дальше действовать по принципу нагромождения все новых просчетов. Тем не менее именно это мы и продолжаем делать. Конфликт в Донбассе носил региональный характер, но его раздули до межгосударственного. Начав спецоперацию на Украине, Россия спровоцировала конфликт между Востоком и Западом. А наши санкции и наши масштабные поставки вооружений превращают его в тотальный (военный, валютный, экономический) мировой конфликт. Каковы признаки мирового конфликта? Вы их видите: не входящие в зону противостояния страны, например, государства Азии или Персидского залива, вынуждены занимать определенную позицию по отношению к нашим санкциям.

В конечном итоге мы имеем перед собой горячую войну с ядерной державой и холодную войну, затрагивающую весь мир. И эскалация все никак не заканчивается. Куда мы идем? Куда мы хотим прийти? Знаем ли мы это? Боюсь, что нет.

Соучастники конфликта без своего ведома

Наши компетентные эксперты в области международного права говорят, что поставки оружия не делают из нас соучастников конфликта. Обнадеживающий, но чисто теоретический взгляд. В Москве думают об обратном, констатируя, что российская армия ежедневно подвергается ударам американского и европейского оружия. Шеф ЦРУ справедливо беспокоится о растущем риске тактического ядерного удара. В прошлом месяце серьезный, рассудительный и опытный французский дипломат Морис Гурдо-Монтань забил тревогу в средствах массовой информации. На канале "Европа-1" он призывал к осторожности, завершив чтение списка поставок оружия мучительным криком души: "И что дальше?" Бедный Морис...

А тем временем поставки не поддаются контролю. После легкого оружия, ракет всех видов, бронетехники пришло время танков, вертолетов и истребителей. Объемы поставок астрономические. Вплоть до того, что американские газеты высказывают обеспокоенность по поводу резкого сокращения числа ракет и других средств ведения войны в армии (Bloomberg, 14 апреля 2022 год). Украинцы потребляют их в огромном количестве, а заводы по производству ракет не поспевают за такими темпами. В Европе ситуация хуже, так как ее запасы более ограничены, особенно это касается оружия российского производства, с которым украинская армия умеет обращаться. Мы, наверное, отдали все, что могли уступить, украинцам.

Тем временем инфляция не дает нам передышки, и это является одним из последствий военных расходов. В США появляются упоминания о Второй мировой войне. Сегодняшние поставки оружия сравнивают с теми, которые американцы осуществляли в Великобританию в 1941 и 1942 годах. (Эти две ситуации абсолютно не связаны друг с другом, но кого это волнует.) Отставные генералы начинают говорить на камеру о возможности отправки американских войск на Украину, что было немыслимо еще три месяца назад.

"И что дальше?"

Что касается санкций, они тоже вышли из-под контроля. Мы вводим уже шестой или седьмой пакет санкций. В начале апреля мы даже придумали новую причину, чтобы наказать Россию. Достаточно было показать нам трупы мирных жителей на улицах города, освобожденного российской армией, чтобы спровоцировать новое закручивание гаек. Подобные жестокие сцены мы, к сожалению, наблюдаем во всех войнах, особенно когда их ведут армии, о которых известно, что они не умеют действовать без грубости. Связаны ли очередные санкции с новой стратегической задачей, с изменением военной обстановки? Нет, они просто стали ответом на наши эмоции от увиденного на экране телевизора. Если завтра нам покажут лежащих на улицах Донбасса русскоязычных жителей восточных областей, будут ли сняты эти самые санкции по принципу "мы квиты"? Все это не имеет смысла.

Нам лучше задать себе более серьезные вопросы. Хотим ли мы остановить эту войну? Если да, то какими средствами? Американцы мечтают об унизительном поражении русских. Все их действия идут в этом направлении. Мы следуем тем же путем? Каковы наши стратегические цели, помимо глупой защиты лагеря добра от лагеря зла? Способствуют ли наши санкции и поставки оружия достижению наших целей? Каково наше долгосрочное видение отношений с Россией в ближайшие двадцать лет? На эти вопросы я не вижу ясного, вдумчивого и смелого ответа. Надеюсь, мои бывшие коллеги зададут правильные вопросы и напишут об этом, даже если их никто не читает в высших кругах.

Как и Морис Гурдо-Монтань, я — степенный профессиональный дипломат из унылых коридоров здания на набережной Орсе. Я всегда придерживался всегда основных принципов профессии: глубоко анализировать вопрос и думать о всех возможных последствиях решения, которое собираешься принять. Я не уверен, что сегодняшние дипломаты применяют это правило.

Картинки и шумиха

Видео-выступления украинского президента, наверное, повлияли на наши поставки оружия сильнее, чем анализ Департамента стратегических вопросов или выкладки отдела военной разведки Минобороны. Достаточно украинскому президенту появиться на экранах в квази-военной форме перед мешками с песком, публично раскритиковать лидера, который недопоставил оружие (на прошлой неделе была очередь нашего президента), произнести слово "геноцид" — и он уже на лихом коне. Эмоции распространяются из одной столицы в другую. В течение 48 часов европейские столицы сообщили о доставке на Украину новой партии оружия. Хорошая игра, артист.

Владимир Зеленский хорошо играет свою роль и подтверждает одну вещь: чтобы быть президентом сегодня, достаточно быть хорошим актером. Похоже, этот беспринципный телевизионный комик гораздо лучше неуклюжего путинского медведя знает, как устроено западное общество, жаждущее зрелищ.

Франция в тисках

Несмотря на свой статус постоянного члена Совета Безопасности и ядерной державы, Франция больше не распоряжается своей внешней политикой. Приняв решение, что теперь ее политика вершится в рамках общей политики ЕС (это называется "коммунитаризация", переход к "общим интересам") Франция больше не принимает решения в одиночку. Она должна учитывать мнение своих партнеров и гордиться этим. Однако (выразимся мягко) наши партнеры не отличаются тонкостью, глубиной и продуманностью своего мышления.

У кого мы в плену

С одной стороны — те государства-члены ЕС, которые больше всего руководствуются эмоциями и ко всем лезут со своими моральными принципами. Это нормально. Более чем двадцать из них десятилетиями делегировали дипломатические и военные вопросы США и НАТО. У них почти нет армии, а их дипломатия сводится к согласованию позиций с Вашингтоном плюс защита прав человека в современном их понимании и всемерное превозношение ЛГБТ. Эти страны часто ведут себя неадекватно, но нумерически они составляют большинство в ЕС, и европейская дипломатия является подлинным отражением этого большинства.

С другой стороны — Соединенные Штаты. Я не имею в виду их нынешнего президента-маразматика, а высокопоставленных чиновников, которые поколение за поколением сообщают публике об очередной выигранной США войне добра против зла. Их послушать, так сегодня мы должны обязательно свергнуть Путина и поставить Россию на колени; а двадцать лет назад позарез надо было свергнуть Саддама Хусейна и поставить на колени Ирак. А двадцать пять лет назад на повестке дня были Милошевич и Сербия. Работает тот же механизм, заднего хода у этой машины нет. Всякий раз при вмешательстве США возникает множество жертв так называемого "случайного ущерба" (collateral damage). Это люди, которые как бы случайно становятся жертвами обстрелов и бомбардировок со стороны США. Но все эти "шальные снаряды" и обломки не долетают до территории США. Зато сами американцы находятся под постоянной "бомбежкой" своих средств массовой информации. Они во время вооруженных клонфликтов которые усиливают доминирующий звук и требуют немедленной реакции на шокирующие кадры.

Сегодня Франция, давно примкнувшая к западному лагерю и являющаяся полноправным членом НАТО, зажата в тески. В начале 2000-х наш министр иностранных дел Доминик де Вильпен, который в Совете Безопасности отказался от одобрения ООН американской интервенции в Ираке, выступил с последним ярким примером дипломатической суверенности (позволю себе это громкое слово). По Ираку Франция принимала решение самостоятельно, основываясь на собственном анализе, и стояла на своем, когда считала, что это правильно. Но тот мир, где мог работать де Вильпен, — тот мир ушел в прошлое. Сегодня наше положение, если верить глобальной прессе, гораздо лучше: мы — "европейская держава", которую за "поддержку свободы" хвалит на Украине отмечает национальная пресса. Франция идет с высоко поднятой головой рядом с американскими ястребами (хотя все же немного позади них). Де Вильпен проиграл, как и бывший чиновник его аппарата, парень по имени Морис Гурдо-Монтань.

Марсель дю Пон (Marcel du Pont), бывший сотрудник МИД Франции