Израильский ракетный обстрел Сирии привёл к гибели людей

Источник изображения: topwar.ru

Израиль нанес удар ракетами по окрестностям города Масиаф в сирийской провинции Хама. Израильский ракетный обстрел Сирии привел к гибели людей.

Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на сирийских военных.

СМИ утверждает, что в направлении города было выпущено не менее восьми ракет. Говорится, что при этом погибло пять человек и было ранено семеро.

В сирийском информагентстве SANA сообщили, что среди пострадавших был один несовершеннолетний. Жертв и пострадавших могло бы быть гораздо больше, если бы силы противовоздушной обороны САА не сбили большую часть ракет.

Как сообщили в местной газете Al-Watan, одна ракета упала в окрестностях Масиафа в полях, используемых для нужд сельского хозяйства, что привело к возгоранию. Пожар удалось быстро потушить.

Известно, что ракеты были выпущены израильскими самолетами со стороны Средиземного моря. Согласно информации иракского телеканала «Аль-Хадас», целью удара являлись оружейные склады и позиции вооруженных формирований шиитов, действующих на стороне сирийских правительственных войск и подчиняющихся Ирану.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, отмечены взрывы в прибрежных населенных пунктах Банияс и Джебла южнее Латакии, а также на территории Тартуса.

Обстрелы ЦАХАЛ сирийской территории происходят часто. Обычно они направлены против шиитских проиранских вооруженных группировок.