Войти
Военное обозрение

Израильский ракетный обстрел Сирии привёл к гибели людей

545
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израиль нанес удар ракетами по окрестностям города Масиаф в сирийской провинции Хама. Израильский ракетный обстрел Сирии привел к гибели людей.

Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на сирийских военных.

СМИ утверждает, что в направлении города было выпущено не менее восьми ракет. Говорится, что при этом погибло пять человек и было ранено семеро.

В сирийском информагентстве SANA сообщили, что среди пострадавших был один несовершеннолетний. Жертв и пострадавших могло бы быть гораздо больше, если бы силы противовоздушной обороны САА не сбили большую часть ракет.

Как сообщили в местной газете Al-Watan, одна ракета упала в окрестностях Масиафа в полях, используемых для нужд сельского хозяйства, что привело к возгоранию. Пожар удалось быстро потушить.

Известно, что ракеты были выпущены израильскими самолетами со стороны Средиземного моря. Согласно информации иракского телеканала «Аль-Хадас», целью удара являлись оружейные склады и позиции вооруженных формирований шиитов, действующих на стороне сирийских правительственных войск и подчиняющихся Ирану.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, отмечены взрывы в прибрежных населенных пунктах Банияс и Джебла южнее Латакии, а также на территории Тартуса.

Обстрелы ЦАХАЛ сирийской территории происходят часто. Обычно они направлены против шиитских проиранских вооруженных группировок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
Похожие новости
10.02.2020
The Times of Israel (Израиль): Россия заявляет, что сирийцы едва не сбили гражданский самолет
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
10.01.2020
"Полная изоляция»: почему Москве не стоит лезть в Иран
06.07.2016
США не дают Ирану "расправить крылья": разговор на языке санкций продолжен
21.06.2016
Пять лучших образцов американского оружия поля боя
03.03.2016
Shahed 129: Тегеран бьет по Сирии ракетами
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:14
  • 26130
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО