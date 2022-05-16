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Интерфакс-АВН

Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров

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Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ сохранило статус государственных научных центров за ведущими научными организациями страны, что дает возможность пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу, сообщается в субботу на сайте правительства.

"В списке более 40 организаций, в том числе Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Все они имеют статус государственного научного центра, который необходимо подтверждать один раз в два года. Эти полномочия закреплены за правительством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статус позволяет пользоваться налоговыми льготами, а высвобождаемые деньги организации смогут направить на продолжение научных исследований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
ЦАГИ
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