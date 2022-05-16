Судостроительный завод "Залив" в Керчи загрузили заказами на 100%

Керченские корабелы обеспечены заказами до 2025 года. Судостроительный завод "Залив" выполняет 18 контрактов на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его данным, сейчас на предприятии строятся девять кораблей различного предназначения и водоизмещения. Два корабля в будущем году планируется передать заказчикам. Значительную часть портфеля контрактов составляет гособоронзаказ, отметил Аксенов.

В январе 2021 года на предприятии был спущен на воду четвертый патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". В сентябре того же года состоялся спуск на воду второго корабля проекта 22800 - малого ракетного корабля "Аскольд". А в июле 2020 года на заводе "Залив" заложили два универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". На церемонии закладки судов присутствовал президент РФ Владимир Путин. Строящиеся в Керчи УДК заменят корабли "Мистраль", которые Франция отказалась передать России. В случае успешной эксплуатации двух первых УДК строящихся в Керчи, суда этого типа могут быть продолжены серией из еще двух аналогичных кораблей.

Завод "Залив" также выполнял часть конструкций для Крымского моста через Керченский пролив в процессе его строительства.

Сергей Винник