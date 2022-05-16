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Военное обозрение

Китайская пресса: Расширение НАТО может превратить Европу в новую «пороховую бочку»

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Шведские военные, призванные на учения из резерва
Шведские военные, призванные на учения из резерва.
Источник изображения: topwar.ru

В китайском издании Global Times опубликована статья, в которой обсуждается возможное принятие в состав НАТО новых членов – Швеции и Финляндии. Ожидается, что финская заявка будет подана 15 мая, а шведская – 16-го. Без каких-либо референдумов… Таким образом, и Хельсинки, и Стокгольм собираются кардинальным образом изменить свои конституции, даже не спрашивая мнение народа.

В Китае это назвали «издевательством над демократией», о которой постоянно говорит Запад и которую «защищает» в других регионах мира.

Получается, что если с демократией, по мнению Запада, проблемы, например, в Ираке или Сирии, то туда необходимо незамедлительно осуществить военное вторжение. Если же демократию растоптали представители самого Запада, то сами они предпочитают этого не замечать.

В GT китайский автор пишет, что Запад принятие Финляндии в НАТО может поставить точку в так называемой концепции «финляндизации». Эту концепцию ещё месяц-два назад предлагали как вариант для Украины – в варианте нейтральной в военном плане страны, которая осуществляет выгодное партнёрство и с Россией, и со странами НАТО, и с другими регионами мира. Теперь эту концепцию прагматичной и взаимовыгодной военной нейтральности Запад сам перечёркивает.

Из материала в китайской газете:

Расширение НАТО может превратить Европу в новую «пороховую бочку». Швеция и Финляндия не присоединились к НАТО даже в годы Холодной войны. Если это произойдёт теперь, то это станет новой попыткой увеличить своё могущество для западного военного блока и одновременно создаст новый вызов безопасности в Европе.

В статье китайского издания автор пишет о том, что расширение НАТО превращается в нечто маниакальное – в попытках вычеркнуть Россию из пространства глобальной безопасности.

GT:

Но когда речь заходит об архитектуре европейской безопасности, нужно понимать, что вычеркнуть Россию невозможно. Россия обладает территорией в 17 млн кв. км, 145 млн населения, второй по арсеналу и мощи армией в мире. Европейская безопасности не может укрепиться за счёт угроз для безопасности России. Для Европы просто нереально поддерживать сохраняющуюся напряжённость в отношениях с Россией.

Сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь:

После Холодной войны главной проблемой в мире стало то, что у НАТО не оказалось противовеса – организации, которая могла бы сдержать военный блок. С принятием новых членов в состав НАТО дисбаланс в Европе будет только усугубляться. Геополитическая карта Европы будет перекраиваться.

Добавляется, что это однозначно не добавит безопасности самой Европе.

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Страны
Ирак
Китай
Россия
Сирия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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