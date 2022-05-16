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Антипутинский крестовый поход Байдена провалился. И вот почему

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Carolyn Kaster

Почему терпит неудачу антипутинский крестовый поход Байдена за демократию

Украина стала идеальным аргументом для начала крестового похода Байдена в защиту демократии. Но многие страны отказались его поддерживать и выступать против России. Причина в том, что сами США опустились до уровня "дефектной демократии".

То, как Вашингтон подает свое противостояние с Россией, не позволяет ему склонить на свою сторону большую часть нашего мира.

В самом начале казалось, что специальная операция российского президента Владимира Путина на Украине станет для президента США Джо Байдена идеальным аргументом в пользу начала глобального крестового похода в защиту демократии.Ну разве можно найти лучший подкрепляющий довод, чем отважная и доблестная борьба храброй демократии с жестоким диктатором?

Выступая в марте с важной речью в Польше, Байден заявил, что Украина сегодня находится на линии фронта "непрекращающейся борьбы за демократию и свободу". Но <…> предпринимаемые в последнее время Белым домом попытки представить этот конфликт в качестве титанического всемирного сражения между демократией и самовластием дают не очень хорошие результаты. За исключением западноевропейских союзников и давних партнеров США, таких как Япония, большая часть нашего мира просто отказывается вставать под американские знамена. Проблема номер один: большинство из них просто не являются демократиями или имеют столько изъянов в своей якобы демократической системе, что американская риторика их совершенно не вдохновляет. Проблема номер два: в глазах большей части нашего мира читающая другим нравоучения Америка — это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой.

Данные проблемы были весьма заметны на этой неделе в Белом доме, когда Байден приветствовал там лидеров АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Большинство из них сами являются диктаторами либо представляют однопартийные государства, не проявляющие никакой склонности к демократизации. Среди них был давний камбоджийский автократ Хун Сен; бывший генерал, а ныне премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, захвативший власть в 2014 году в результате переворота. Присутствовали там и авторитарные лидеры Вьетнама, Лаоса и Брунея. К облегчению Байдена глава мьянманской хунты Мин Аун Хлайн (Мьянма тоже является членом АСЕАН) на встречу не приехал.

В среду главный советник Байдена по Восточной Азии Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell) признал, что переговоры "порой могут быть несколько некомфортными". Но он не стал напрямую поднимать вопрос о провале демократии в этом регионе. "Я думаю, мы проведем полноценный обмен мнениями и признаем, что существуют разногласия", — сказал он, выступая на форуме в Институте мира США.

Большинство из этих стран дали понять, что придерживаются нейтралитета в борьбе между Россией и Западом. Индонезия, являющаяся одним из лидеров в составе АСЕАН и демократической страной, даже пригласила Путина на саммит G20, который она будет проводить в ноябре. К членам АСЕАН присоединились многочисленные страны с Ближнего Востока, из Южной Азии, Латинской Америки и Африки. Среди них немало демократий, но там есть и весьма неприятная когорта диктаторов и демократов сомнительного качества, которые представляют большинство населения нашей планеты. И они не верят, что Россию, поставляющую в больших количествах нефть и газ, надо изолировать от мировой системы.

"Их позиция такова. Кто вы такие, чтобы учить нас, как нам поступать, или рассказывать, какие у нас есть права? В вашей стране люди, получающие большинство голосов избирателей, даже не становятся президентами. Так что нечего читать нам проповеди!" — сказал эксперт по вопросам демократизации Майкл Коппедж (Michael Coppedge), работающий в Нотр-Дамском университете и являющийся одним из авторов исчерпывающего международного исследования, проведенного Институтом разновидностей демократии (Varieties of Democracy Institute) и опубликованного в прошлом месяце.

Как сообщает в своем докладе Freedom House (доклад называется "Остановить упадок демократии в США"), "в условиях продолжающегося 16 лет упадка свободы в мире демократия в США несет серьезные потери". В докладе отмечается, что Соединенные Штаты опустились до уровня дефектных демократий, таких как Панама, Румыния и Южная Корея, и делается следующий вывод: "Ослабление американской демократии началось не с того момента, когда [бывший президент США Дональд] Трамп начал оказывать прямое давление на демократические институты и права. А его уход из Белого дома не положил конец этому кризису".

По словам критиков, представление этого конфликта администрацией Байдена находит свой отклик в НАТО и на Западе. Его поддерживают стойкие союзники США, такие как Япония и Южная Корея. Но, если американский президент хочет переманить на свою сторону больше союзников в целях изоляции и ослабления России, ему необходимо переосмыслить свой подход. Они заявляют, что испытанию подвергается не демократия как таковая, а другая реалия, которую большинство стран признают с большей готовностью. Это неприкосновенность их границ в соответствии с установленными после Второй мировой войны нормами, которые закреплены в санкционированном ООН международном праве.

"Речь идет о территориальной целостности и неприменении силы для изменения границ, а также о международных нормах. Это основополагающие вопросы", — сказал политолог из Дьюкского университета Брюс Джентлсон (Bruce Jentleson), ранее работавший старшим советником по внешней политике у вице-президента Эла Гора и в управлении политического планирования Госдепартамента. "В этом отношении сегодняшняя ситуация сродни обстановке в Кувейте в 1990 году", когда президент Джордж Буш-старший заручился международной поддержкой против тогдашнего лидера Ирака Саддама Хусейна. Джентлсон добавил, что хотя он "восхищается" руководством украинского президента Владимира Зеленского в военное время, о самой Украине давно уже известно, что она "сомнительная демократия" и одна из самых коррумпированных в мире стран.

Бывший высокопоставленный американский дипломат Час Фриман (Chas Freeman), помогавший в период кризиса в Персидском заливе в 1990-1991 годах разрабатывать концепцию "нового мирового порядка" Джорджа Буша-старшего, согласен с этой точкой зрения. Байден действительно осудил российскую военную операцию, назвав ее "вопиющим нарушением норм международного права". Однако Фриман сказал, что США придется немало поработать, чтобы восстановить доверие к себе на этом направлении, потому что они и сами допускали нарушения международных норм, в том числе применяли пытки и осуществили вторжение в Ирак.

"Мы должны вернуться к базовым принципам международного права, которые по собственной глупости отставили в сторону. Но сделать это будет проблематично, — рассказал Фриман изданию Foreign Policy. — Соединенные Штаты после Второй мировой войны выступили спонсором, создали, а потом силой насаждали то, что сегодня называют либеральным международным порядком. У нас есть Устав ООН, где излагаются основополагающие принципы международного права. Нельзя начать войну без оправдывающих оснований, которые дает Совет Безопасности ООН, и они у нас были [в 1990-1991 годах]. Но это был последний раз, когда мы соблюдали эти нормы. После этого мы нарушили все принципы международного права, которые сами же создали".

Возврат к этим базовым принципам с соответствующим признанием вины и покаянием — это единственная возможность для продвижения вперед, если США хотят завоевать симпатии мирового сообщества, сказал Фриман. Но проповеди во славу демократии не приведут ни к какому результату, хотя это старая американская привычка. Фриман считает, что команда Байдена прибегает к таким методам в основном во внутриполитических целях.

"Я с самого начала полагал, что это откровенная чушь, — сказал Фриман. — Это чисто американская самонадеянность. Особенно парадоксально то, что это вышло на первый план в период, когда наша собственная демократия в большой беде, и мы даже не уверены, что в 2024 году передача власти будет мирной".

Проблема доверия к Байдену существует во многих крупных государствах, которые не соглашаются с его крестовым походом и занимают выжидательную позицию в вопросе российской военной операции. Для Индии это в последнюю очередь вопрос демократии и в первую — вопрос безопасности границ, говорит доцент Колледжа Уильяма и Мэри Рани Маллен (Rani Mullen). Проявляющий все более самовластные наклонности премьер-министр Индии Нарендра Моди является популистом, разжигающим ненависть между индуистами и мусульманами. А на международной арене он стремится к поддержанию отношений как с Москвой, так и с Вашингтоном. С начала года Индия существенно увеличила закупки поставляемой со скидками российской нефти, в которой Моди очень сильно нуждается для поддержания на плаву слабеющей индийской экономики.

Позиция Моди — это целиком и полностью проявление realpolitik, говорит Маллен, являющаяся специалистом по Южной и Центральной Азии. Это значит, что ему необходимо поддерживать рабочие отношения с Россией, чтобы не содействовать углублению партнерства между Москвой и Пекином. Индийцы очень сильно боятся агрессии со стороны Китая, а также Пакистана, у которого весьма комфортные отношения с Пекином. Для Нью-Дели самый важный вопрос — это неприкосновенность границы в соответствии с Панчшильским соглашением от 1954 года (китайцы называют его "Пять принципов мирного сосуществования" Индии и Китая).

"В конечном итоге, позиция Индии формируется под воздействием идеи о том, что ссора с Россией подорвет ее безопасность, — сказала Маллен. — Демократия? Да ей на нее наплевать. Такова реальность. Все дело в Китае. А когда действия России подаются таким образом, что это гарантирует взаимное соблюдение территориальной целостности друг друга — возникает иная атмосфера".

В целом Байдену приходится иметь дело с тем, что демократия после окончания холодной войны перешла в отступление. "Тот уровень демократии, который видит среднестатистический гражданин в 2021 году, опустился до планки 1989 года. „Достигнутые за последние 30 лет демократические достижения на сегодня уничтожены“, — говорится в докладе Института разновидностей демократии. — Диктатуры усиливаются, там проживает 70% мирового населения. А это 5,4 миллиарда человек". Авторы исследования сделали вывод, что либеральная демократия сегодня существует только в 34 странах, в то время как в 2012 году таких государств было 42. И там проживает всего 13% мирового населения.

В этой глобальной борьбе за международные нормы главным пассивным созерцателем является авторитарный Китай, стремящийся найти золотую середину между Россией и Западом. Китайский руководитель Си Цзиньпин хвалится своим партнерством с Путиным, однако Пекин в основном соблюдает экономические санкции против России. Китайские руководители говорят, что их страна не желает занимать чью-то сторону, однако Вашингтон затрудняет Пекину жизнь, представляя данный конфликт как борьбу за демократию западного образца, а не за международные нормы. Бывший руководитель из американской разведки Роберт Мэннинг (Robert Manning) написал на этой неделе на страницах Foreign Policy: "Принцип „только демократии“ может привести к тому, что мир станет двунаправленным, а может, даже трехнаправленным".

Китай жаждет заполучить Тайвань точно так же, как Россия мечтает об Украине. Но даже Вашингтон до сих пор официально придерживается давнего курса "единого Китая", признавая, что Тайвань — это часть КНР. Пекин зол из-за того, что эта многолетняя дипломатическая идея идет на спад. Госдепартамент при Байдене убрал такие формулировки со своего официального сайта, и теперь там уже нет слов Вашингтона о том, что он "не поддерживает независимость Тайваня". Кроме того, администрация Байдена не выдвигает никаких новых инициатив по отдалению Пекина от Москвы.

Другие ведущие страны, в том числе демократические, готовят свои расчеты, исходя из факторов, никак не связанных с угрозами демократии. Бразильский президент Жаир Болсонару недавно сказал, что он и дальше будет выступать за участие России в международных форумах, таких как G20, МВФ и Всемирный банк.

Некоторые эксперты говорят, что непоследовательность Байдена в вопросах защиты демократии вредит и ему самому. Проведенный в конце прошлого года Байденом виртуальный саммит демократий подвергся острой критике за довольно сомнительный состав участников, ведь некоторые страны были приглашены, а другие получили высокомерный отказ. Антиамериканского президента Филиппин Родриго Дутерте, например, пригласили, несмотря на жестокую кампанию казней без суда и следствия. А вот союзник Вашингтона Сингапур, названный "частично свободным" в ежегодном рейтинге прав и свобод Freedom House, остался без приглашения. Позиция Сингапура в этом рейтинге была выше, чем у некоторых других приглашенных государств, таких как Ангола, Ирак, Демократическая Республика Конго, Пакистан, Нигерия и Ливан. На Филиппинах Дутерте скоро сменит Фердинанд Маркос-младший, сын и полный тезка многолетнего диктатора этой страны, заявивший, что он хочет сблизиться с Пекином.

"К странам, не являющимся демократическими, относятся как к демократиям. „Это большая ошибка и какой-то идиотизм“, — сказал внештатный старший научный сотрудник сингапурской Школы международных исследований Рафаэлло Пантуччи (Raffaello Pantucci). — Это вызывает отчуждение у людей на местах".

Но ведь и Украина — не Кувейт образца 1990-1991 годов, которым правят монархи. Это настоящая демократия, оказавшаяся в беде. А Байден, похоже, не готов к компромиссам по этой повестке, которую он реализует с самого начала своего президентства. В своем первом президентском послании о положении в стране он объявил: "В борьбе между демократией и автократией демократии оказываются на высоте положения, а международное сообщество явно встает на сторону мира и безопасности". Чиновники из администрации Байдена любят указывать на экономическую мощь США и их западных союзников, отмечая, что на их долю приходится "более 50 процентов мирового ВВП", а на долю "Китая и России менее 20 процентов". Об этом в феврале в очередной раз напомнил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

У президента много союзников, но большинство из них пребывают в интеллектуальных кругах Вашингтона, где они донкихотствуют, продвигая демократию с момента окончания холодной войны, несмотря на многочисленные неудачи. Редколлегия The Washington Post, например, на этой неделе не согласилась пожертвовать демократической повесткой США и призвала Байдена "рассказать лидерам АСЕАН во время встречи правду о том, как они злоупотребляют властью". Авторы статьи предупредили, что США не должны повторять ошибки, допущенные в годы холодной войны, когда они довольно часто обхаживали антикоммунистических диктаторов, а их потом обвиняли в лицемерии. "На самом деле, те случаи, когда Соединенные Штаты проповедовали демократию, а практиковали прагматичную политику, мешают сегодняшним усилиям Америки сплотить мир на борьбу за Украину. На этой неделе у Байдена будет шанс показать, что он вынес уроки из истории".

Другие эксперты с этим согласны, однако многие считают, что здесь необходим более тонкий подход. "Я думаю, геополитический подход к этому конфликту в некоторых отношениях правильнее, однако я не уверен, что он будет в равной степени эффективен, по крайней мере, внутри Европы", — сказал Коппедж.

"Когда есть вдохновляющая цель, вокруг которой можно сплотиться, это очень эффективно, — добавил он. — Думаю, спецоперация Путина на Украине имеет шанс обернуть вспять наступление самовластия, которое мы наблюдаем сегодня". Однако Коппедж также заявил, что величественные представления Байдена о битве демократии с самовластием пока остаются не более чем амбициозной идеей.

Автор: Майкл Хирш (Michael Hirsh)

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