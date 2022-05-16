Время нервов: почему май станет решающим для ВСУ в Донбассе

Украинское командование стягивает туда все свои оставшиеся резервы

В Минобороны России 13 мая сообщили об ударах высокоточным оружием по военной структуре Украины, в результате были уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. На северной окраине города Кременчуг Полтавской области поражены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с горючим. Эксперты предполагают, что ближайшие недели будут решающими для судьбы группировки ВСУ в Донбассе. Между тем начальник Национального центра управления обороной рассказал, как школы и больницы украинские формирования превращают в укрепрайоны, и о том, как боевики спекулируют талонами на бензин, выделенными на «скорую помощь».

По нескольким направлениям

13 мая Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Ракетами морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области поражены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами ВКС поражены 32 района сосредоточения войск, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области. В результате ударов уничтожены более 300 боевиков, выведены из строя 37 единиц военной техники, рассказал генерал.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили более 200 районов сосредоточения войск ВСУ. Под Харьковом уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по более чем 900 объектам противника, поразив, среди прочего, одиннадцать артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области.

Там же российские средства противовоздушной обороны сбили у села Лозовая украинский Су-27. Кроме того за сутки поражены 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а над Топольском перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

— Предстоящие две недели станут ключевыми для судьбы донецкой группировки ВСУ в Донбассе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Российские и союзные войска там развивают наступление сразу по несколькими направлениям. После прорывов под Попасной и Рубежным в бой введены основные союзные силы, которые успешно решают основные задачи и цели. Есть продвижение южнее Изюма и в районе Тошковки. Пока не известен замысел российского командования — планируется ли закрыть украинские части в одном или нескольких котлах, заставить их покинуть Северодонецк и Лисичанск или просто постепенно «перемолоть» их авиацией и артиллерией до утраты боеспособности. Наступление идёт не так быстро, потому что противник также бросил на это направление все свои свободные резервы, включая мобилизованных теробороновцев с Западной Украины и части из Днепропетровска.

Кроме основного направления в ЛНР и ДНР, боевые действия активизировались и под Харьковом. Это видно даже по заявленному количеству ударов и уничтоженных объектов в последних заявлениях российского оборонного ведомства. На остальных участках фронта после неудачной попытки украинских сил отбить остров Змеиный установилось относительное затишье, добавил Дмитрий Болтенков.

В пятницу, 13 мая начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенок. Всего с начала военной операции, по данным начальника НЦУО, эвакуирован 1 260 241 человек, 218 814 из которых дети.

Михаил Мизинцев привел данные о фактах использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Так, в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы № 73, 117, 145, гимназии № 14, 43), Доброполья (школа № 3), Константиновки (школы № 5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО. При этом жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах.

— В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах; в Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы, — рассказал генерал.

По словам начальника НЦУО, в Харьковской области боевики националистических формирований спекулируют талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой помощи и других экстренных служб.

— Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины. При этом, официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать. Такое бездействие официальных властей расценивается боевиками как молчаливое одобрение творимого ими беспредела, — заявил Михаил Мизинцев.

Вывести из-под огня

13 мая в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Танковая рота младшего сержанта Александра Кознова в ходе освобождения одного из населенных пунктов обнаружила два замаскированных танка, один из которых открыл огонь по российскому подразделению.

— Мгновенно оценив ситуацию, Александр, совершая противоогневые маневры, первым выстрелом уничтожил танк противника. В результате выстрела второго танка российский танк получил повреждения, не мог двигаться и продолжать бой. Понимая, что неподвижный танк является отличной мишенью для противника, Александр Кознов дал команду экипажу покинуть машину, при этом вытащил механика-водителя, который в результате вражеского выстрела не мог самостоятельно выбраться. Укрываясь от огня националистов, Александр получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом снаряда, однако несмотря на это вывел экипаж из-под огня противника к основным силам, — рассказали в военном ведомстве.

Рядовой Максим Мартын действовал в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты.

— В условиях систематических артиллерийских залпов рядовой Мартын в составе расчета орудия выполнил 50 огневых задач. В результате прицельного огня Максима была уничтожена батарея РСЗО «Град», огневые позиции вражеских гаубиц, минометов противника, а также более 100 националистов, — уточнили в Минобороны.

Сержант Руслан Акулов командовал экипажем реактивной системы залпового огня «Град». Экипаж нанес прицельный удар по позициям полевого пункта заправки, на котором находилась танковая рота украинских вооруженных формирований. В результате было уничтожено 10 танков, зенитный ракетный комплекс, прикрывающий район заправки, большое количество топливозаправщиков и бензовозов, сообщили в ведомстве.

Антон Лавров

Ксения Федосеева

Роман Крецул