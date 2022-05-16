Россия такая, какая есть. Вот что с ней должен сделать Запад

Возможна ли дипломатия между Россией и Западом?

Нужно иметь дело с той Россией, которая есть, а не с той, которую хотелось бы видеть, и поэтому в отношениях с ней нужна дипломатия, пишет Project Syndicate. Для начала США и их партнеры должны ограничить свои цели на Украине, считает автор статьи. Это означает, в частности, отказ от разговоров о смене режима в Москве.

Ричард Хаас

Нью-Йорк — За два с лишним месяца пристального внимания средств массовой информации к ситуации на Украине одна история осталась практически незамеченной. В конце апреля США и Россия провели обмен пленными. Россия освободила американца (бывшего морского пехотинца), которого она задержала около трех лет назад, а США освободили российского летчика, заключенного в тюрьму более десяти лет назад по обвинению в контрабанде наркотиков.

Примечательно, что этот обмен состоялся в то время, когда спецоперация России на Украине довела ее отношения с США до самой низкой точки со времен окончания Холодной войны. США предпочли избежать прямого военного участия в ситуации, но они многое делают, чтобы повлиять на ее траекторию, включая предоставление Украине огромного количества все более современного оружия, разведывательных данных и обучения, чтобы она могла успешно противостоять и потенциально одержать победу над российскими силами. США также предприняли шаги по укреплению НАТО и ввели против России жесткие экономические санкции.

Военные действия, вероятно, затянутся на какое-то время. Хотя фундаментальный интерес Украины заключается в их прекращении и предотвращении новых смертей и разрушений, стремление президента Владимира Зеленского к миру является условным. Он стремится вернуть территорию, оккупированную Россией, и обеспечить уважение суверенитета страны, чтобы, среди прочего, Украина могла вступить в Европейский Союз. Он также хочет, чтобы виновные в военных преступлениях были привлечены к ответственности.

Президенту России Владимиру Путину, со своей стороны, необходимо добиться результатов, оправдывающих его дорогостоящее вторжение, иначе он будет выглядеть слабым и столкнется с внутренними проблемами. Маловероятно, что удастся достичь мира путем переговоров, которые устранили бы пропасть между этими двумя, казалось бы, непримиримыми позициями. Гораздо более вероятно, что конфликт будет продолжаться не месяцы, а годы. Это станет фоном для отношений США и Запада с Россией.

Одна из возможностей для Запада заключается в том, чтобы связать все отношения с Россией с действиями России на Украине. Однако это было бы ошибкой, поскольку Россия может повлиять на другие интересы Запада, такие как ограничение ядерного и ракетного потенциала Ирана и Северной Кореи, а также на успех глобальных усилий по ограничению выбросов, которые ведут к изменению климата.

Хорошая новость заключается в том, что, как показывает обмен пленными, глубокие разногласия по поводу Украины не обязательно исключают ведение взаимовыгодного бизнеса, если обе стороны готовы к разделению. Но защита возможности выборочного сотрудничества потребует изощренной, дисциплинированной дипломатии.

Для начала США и их партнеры должны будут расставить приоритеты и даже ограничить свои цели на Украине. Это означает отказ от разговоров о смене режима в Москве. Нам нужно иметь дело с той Россией, которая у нас есть, а не с той, которую мы предпочли бы видеть. Позиция Путина может быть оспорена изнутри (или у него могут, как сообщают, возникнуть проблемы со здоровьем), но Запад не в состоянии спровоцировать его отставку, не говоря уже о том, чтобы гарантировать, что его заменит кто-то лучше.

Аналогичным образом, западные правительства поступили бы мудро, если бы они отложили разговоры о трибуналах по военным преступлениям для высокопоставленных российских чиновников и перестали хвастаться тем, что помогают Украине отслеживать высокопоставленных российских генералов и корабли. Война и расследования продолжаются, и русские должны видеть некоторую выгоду в том, чтобы действовать ответственно. То же самое относится и к репарациям.

Точно так же, несмотря на то, что Россия, скорее всего, окажется в худшем экономическом и военном положении в результате развязывания этой войны, правительство США должно четко дать понять, что, вопреки замечаниям министра обороны Ллойда Остина, целью Америки не является использование ситуации для ослабления России. Напротив, США должны подчеркнуть, что они хотят возможно скорейшего завершения военных действий на условиях, отражающих суверенный и независимый статус Украины.

Что касается ситуации на Украине, то Запад должен продолжать оказывать ей поддержку и предотвращать эскалацию, избегая прямых боевых действий. Кремлю, однако, следует дать понять, что эта сдержанность исходит из того, что он не будет расширять их на страны НАТО или применять оружие массового уничтожения, после чего такие добровольно установленные Западом ограничения исчезнут.

Запад также должен тщательно обдумать свои военные цели и способы их достижения. Цель должна заключаться в том, чтобы Украина контролировала всю свою территорию, но это не обязательно оправдывает попытки освободить Крым или даже весь восточный регион Донбасса военной силой. Некоторые из этих целей целесообразнее достичь с помощью дипломатии и выборочного ослабления санкций. Но до тех пор, пока поведение России не изменится, санкции должны не просто оставаться в силе, но и распространяться на импорт энергоносителей, которые финансируют военные действия России.

Дипломатия — это инструмент национальной безопасности, а не услуга, которая должна быть оказана, и ее следует продолжать использовать в отношениях с Россией. Необходимо восстановить частные встречи между высокопоставленными гражданскими и военными чиновниками западных стран и России с тем, чтобы снизить риск просчетов, которые могут привести к конфронтации или еще чему похуже, и изучить возможности для ограниченного сотрудничества.

Нельзя исключать, что конструктивные отношения с Россией появятся только в пост-путинскую эпоху. Но это никоим образом не отменяет заинтересованность Запада в том, чтобы отношения не опустились ниже определенного уровня.