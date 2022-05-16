Войти
ИноСМИ

Американская разведка разжигает хаос на Украине

568
0
0
Американские противотанковые ракеты Javelin в аэропорту под Киевом, Украина
Американские противотанковые ракеты Javelin в аэропорту под Киевом, Украина.
Источник изображения: © SERGEI SUPINSKY

Российско-украинский военный конфликт усиливается из-за американской разведки

Американская разведка подливает масло в огонь конфликта на Украине, пишет "Жэньминь жибао". В этом кризисе США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения военных действий.

12 мая, "Жэньминь жибао" онлайн - Российско-украинский конфликт уже продолжается несколько месяцев, США с самого начала вмешиваются в ситуацию разными способами. На днях американские СМИ опубликовали информацию о помощи американской разведки Украине.

Официальные лица Соединенных Штатов уже подтвердили передачу разведывательных данных Украине. Кроме военной помощи, поддержка в сфере разведки является важным средством, которое может предоставить непосредственную помощь Украине в военных операциях.

США постоянно заявляют о защите мира, однако разведывательная поддержка Украине лишь усиливает конфронтацию между двумя сторонами. Примирение отложено на неопределенное время, существенное влияние было оказано на процесс российско-украинского конфликта, мир и безопасность на планете. Для США, на базе их гегемонистских соображений, привязка Украины к НАТО будет способствовать созданию благоприятной для Вашингтона геополитической структуры, ослабит военную мощь России, что соответствует стратегическим интересам США.

Несмотря на то, что США не отправили свои войска на Украину, разведывательная поддержка, без сомнений, наносит ущерб российским силам. На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон, а также может стать причиной ухудшения отношений между США и РФ.

Американская разведка подливает масло в огонь. Очевидно, что в этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения военных действий, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
02.03.2022
Время жертвовать Европой
25.06.2020
Корреспондент (Украина): что происходит с НАТО
30.07.2019
The Conversation (Австралия): укрепление позиций НАТО в Прибалтике в пику Москве
18.07.2017
Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
23.07.2009
Головой в закрытую дверь
16.03.2009
США планируют реформировать НАТО и в перспективе заменить обновленным альянсом ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:10
  • 26129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО