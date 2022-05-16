Российско-украинский военный конфликт усиливается из-за американской разведки

Американская разведка подливает масло в огонь конфликта на Украине, пишет "Жэньминь жибао". В этом кризисе США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения военных действий.

12 мая, "Жэньминь жибао" онлайн - Российско-украинский конфликт уже продолжается несколько месяцев, США с самого начала вмешиваются в ситуацию разными способами. На днях американские СМИ опубликовали информацию о помощи американской разведки Украине.

Официальные лица Соединенных Штатов уже подтвердили передачу разведывательных данных Украине. Кроме военной помощи, поддержка в сфере разведки является важным средством, которое может предоставить непосредственную помощь Украине в военных операциях.

США постоянно заявляют о защите мира, однако разведывательная поддержка Украине лишь усиливает конфронтацию между двумя сторонами. Примирение отложено на неопределенное время, существенное влияние было оказано на процесс российско-украинского конфликта, мир и безопасность на планете. Для США, на базе их гегемонистских соображений, привязка Украины к НАТО будет способствовать созданию благоприятной для Вашингтона геополитической структуры, ослабит военную мощь России, что соответствует стратегическим интересам США.

Несмотря на то, что США не отправили свои войска на Украину, разведывательная поддержка, без сомнений, наносит ущерб российским силам. На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон, а также может стать причиной ухудшения отношений между США и РФ.

Американская разведка подливает масло в огонь. Очевидно, что в этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения военных действий, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития.