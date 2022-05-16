Финляндия и Швеция вот-вот вступят в НАТО. Что это значит для России?

Какие последствия породит вступление этих стран в НАТО?

Финляндия и Швеция собираются подать заявку о вступлении в НАТО, пишет турецкий сайт Haber 7. По мнению автора статьи, членство этих стран в альянсе создаст угрозу для России и изменит баланс сил в Европе.

Таха Даглы

На повестке дня — членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Как будет протекать этот процесс? Будет ли принято положительное решение после подачи официальных заявок? Если две страны станут членами альянса, сможет ли Россия ответить?

Финляндия и Швеция, судя по всему, подадут заявки на членство в НАТО. Финляндия уже даже объявила о своем запросе. Считается, что Швеция займет аналогичную позицию. В таком случае Североатлантическому альянсу потребуется рассмотреть их заявки.

По словам генерального секретаря НАТО Столтенберга, процесс присоединения будет "быстрым" и "беспроблемным". Обратите внимание на слова "быстрый" и "беспроблемный".

30 июня в столице Испании, Мадриде, состоится саммит НАТО. На этой встрече по всем темам, обсужденным на внеочередном саммите в Брюсселе в конце марта, будут приняты официальные решения. И о процессе присоединения Финляндии и Швеции к альянсу на мадридском саммите, вероятно, тоже будут говорить.

Итак, заявки на членство, похоже, будут поданы. Но примет ли НАТО эти обращения? Иными словами, примет ли НАТО Финляндию и Швецию в свой состав?

Есть некоторые важные ключи к пониманию ответов на эти вопросы.

Давайте обратим внимание на еще одно волшебное слово в заявлении генерального секретаря НАТО Столтенберга. Что говорит глава альянса?

Присоединение будет "беспроблемным"

Аппетит Великобритании в этом вопросе также указывает на "беспроблемное" вступление. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил обе страны. И подписал с ними соглашения в сфере обороны.

Это был важный шаг. Принята сдерживающая мера в военном отношении против возможного нападения со стороны России. Высока вероятность того, что за этим последует и членство в НАТО.

В Североатлантическом альянсе, может быть, не все думают так, как Великобритания. Однако до военной операции России на Украине разрыв во мнениях был больше. На фоне военных действий России разногласия между членами альянса относительно его расширения сократились.

Утверждается, что в случае подачи Финляндией и Швецией заявок, даже если не все жаждут этого так, как США и Великобритания, никто не воспользуется правом вето. По крайней мере, таковы прогнозы на данный момент.

Хорошо, но ответит ли Россия?

Нынешнее развитие событий, определенно, будет угрозой для России. Однако открытие Россией нового фронта на севере в условиях непростой ситуации на Украине, и особенно попытка сделать это в процессе вступления двух стран в НАТО, может перевести противостояние в другое измерение.

Для России Финляндия является отправной точкой Северного морского пути. Русские имеют значительную военно-морскую мощь в Арктике. Также возможно усиление ядерных угроз в этом регионе.

США и Великобритания с самого начала хотели затянуть Россию в болото и, что называется, подрезать ей крылья. Членство Финляндии и Швеции в НАТО должно способствовать достижению этой цели.

Если Россия ответит, вероятность ослабления русских станет выше.

В таком случае баланс сил изменится и в Европе. Отныне попытки Великобритании быть игроком, который стоит выше ЕС, отразятся и на поле. Потеря престижа и влияния Германии ускорится. В западном блоке еще больше проявится активность англосаксонского союза во главе с США и Великобританией против таких стран, как Франция – Германия – Италия.

Если говорить о Турции

Изменение расклада сил на Западе может повлечь за собой усиление позиций Турции в отношениях с ЕС. С того момента, как президент Франции Макрон заявил о "смерти мозга НАТО", Турция встала на сторону альянса как его важная сила. На последнем саммите в Брюсселе Турция также показала, что является одним из важнейших игроков альянса.

Финляндия и Швеция щедро поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК). Если на повестке дня встанет вопрос о членстве этих двух стран, Турция напомнит им об РПК.

Что же касается отношений с Россией. Хотя это тема, которую можно обсуждать до самого утра, короче всего было бы сказать так: "Турция — член НАТО, а не альянса с участием России".