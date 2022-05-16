Войти
Интерфакс-АВН

Лондон и Осло подписали декларацию об укреплении сотрудничества, в том числе в сфере обороны

521
0
0
Военные учения НАТО Cold Response в Норвегии
Военные учения НАТО Cold Response в Норвегии.
Источник изображения: © AFP 2022 / GEIR OLSEN

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания и Норвегия подписали декларацию о развитии двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе и в области обороны, внешней политики и безопасности, сообщает Даунинг-стрит.

"Мы привержены совместной работе по усилению безопасности, устойчивости и содействию процветания в Европе и за ее пределами. (...) На двусторонней основе мы продолжим взаимодействие по общим интересам в сфере обороны, внешней политики и безопасности, торговли и технологий, энергетики, климата и окружающей среды, инноваций, а также в культуры", - говорится в документе, распространенном канцелярией британского премьера Бориса Джонсона.

Отмечается, что Лондон и Осло, в частности, выразили приверженность "усилению коллективной обороны НАТО", а также сохранению "гибкости и оперативности в реагировании альянса на угрозы". Помимо этого, страны договорились укреплять сотрудничество "с целью усиления оборонного потенциала Украины". Стороны также намерены содействовать оперативной совместимости вооруженных сил с помощью совместных учений и операций как на двусторонней основе, так и с союзниками по НАТО.

Кроме того, Великобритания и Норвегия условились поддерживать тесное двустороннее взаимодействие по стратегическим вопросам в Северной Европе, Североатлантическом регионе и в Арктике.

Даунинг-стрит сообщает, что страны выразили приверженность совместной работе в рамках ООН с целью поддерживать мирное сотрудничество, предотвращать конфликты, реагировать на кризисы и содействовать соблюдению прав человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Украина
Компании
ООН
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Похожие новости
20.05.2021
Daily Mail (Великобритания): в российской Арктике обнаружена путинская военная база
08.04.2021
The Sun (Великобритания): силы специального назначения Владимира Путина используют знаки Красного Креста на учениях по устройству засад
09.09.2020
Nyhetsbanken (Швеция): Швеция участвует в наступательных учениях НАТО
25.10.2019
Россия и Норвегия: общее прошлое и прагматичное будущее (Aftenposten, Норвегия)
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 17:10
  • 26129
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО