Лондон и Осло подписали декларацию об укреплении сотрудничества, в том числе в сфере обороны

Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритания и Норвегия подписали декларацию о развитии двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе и в области обороны, внешней политики и безопасности, сообщает Даунинг-стрит.

"Мы привержены совместной работе по усилению безопасности, устойчивости и содействию процветания в Европе и за ее пределами. (...) На двусторонней основе мы продолжим взаимодействие по общим интересам в сфере обороны, внешней политики и безопасности, торговли и технологий, энергетики, климата и окружающей среды, инноваций, а также в культуры", - говорится в документе, распространенном канцелярией британского премьера Бориса Джонсона.

Отмечается, что Лондон и Осло, в частности, выразили приверженность "усилению коллективной обороны НАТО", а также сохранению "гибкости и оперативности в реагировании альянса на угрозы". Помимо этого, страны договорились укреплять сотрудничество "с целью усиления оборонного потенциала Украины". Стороны также намерены содействовать оперативной совместимости вооруженных сил с помощью совместных учений и операций как на двусторонней основе, так и с союзниками по НАТО.

Кроме того, Великобритания и Норвегия условились поддерживать тесное двустороннее взаимодействие по стратегическим вопросам в Северной Европе, Североатлантическом регионе и в Арктике.

Даунинг-стрит сообщает, что страны выразили приверженность совместной работе в рамках ООН с целью поддерживать мирное сотрудничество, предотвращать конфликты, реагировать на кризисы и содействовать соблюдению прав человека.