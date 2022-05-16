Военной академии РХБЗ вручили орден Кутузова

В пятницу в костромской Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко состоялись торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования.

На юбилей в вуз приехали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, губернатор Костромской области Сергей Ситников, выпускники академии. Генерал Кириллов вручил учебному заведению высокую государственную награду - орден Кутузова. Вуз удостоен его за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных кадров. "Это заслуженная оценка напряженного труда всего коллектива, его вклада в повышение боеспособности Вооруженных Сил", - отметил Кириллов.

Он подчеркнул, что сегодня военная академия является не только учебным заведением, но и крупным научным центром по вопросам технологии органических веществ, специальных материалов, средств радиационной, химической и биологической защиты войск и окружающей среды и многим другим направлениям. В вузе ведется подготовка специалистов для всех родов войск и других силовых структур. При обучении там используется боевой опыт, полученный в ходе реальных боевых действий. Кириллов отметил, что боевой опыт можно не только применять на практике, но и передавать. Генерал добавил, что в академии 20 процентов преподавателей - доктора наук, более 200 человек - кандидаты наук различного направления. Вступительный конкурс в академию в этом году составит пять человек на место.

Также состоялась церемония награждения лучших военнослужащих академии. В день ее 90-летия на территории вуза заложили яблоневый сад в честь военнослужащих-участников специальной военной операции. Реализовать этот масштабный проект будут женсоветы всех гарнизонов войск РХБЗ. Такое благоустройство военных городков предусматривает создание там "Парков семьи".

Гости, ветераны и курсанты Военной академии возложили цветы к памятнику маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, чьи родственники также были на празднике. После этого в рамках профессионально-ориентационной работы в вузе провели день открытых дверей. А торжественная часть праздника прошла в концертно-выставочном центре "Губернский".

Жители и гости Костромы смогли в этот день увидеть образцы современного и перспективного вооружения и военной техники войск РХБ защиты ВС РФ, в том числе новейшую машину химической разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К". В настоящее время она является самой совершенной спецтехникой в своем классе и поступит на вооружение войск уже в этом году.

Завершился праздник концертом Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Справка "РГ"

Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко - единственное учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов такого профиля. Она была образована в 1932 году и ныне является одним из старейших военных учебных заведений России.

Среди профессорско-преподавательского состава академии есть участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В академии учатся представители около двух десятков стран мира.

Ныне вуз располагает современной материально-технической базой. Все его учебные корпуса оснащены новейшим лабораторным оборудованием, приборами, оргтехникой, техническими средствами обучения. Для проведения занятий в корпусах имеется 41 лаборатория (в том числе и лаборатория нанотехнологий), 10 компьютерных классов, оптико-электронный мини-полигон, учебно-тренажерный комплекс. На полигоне академии не только проводят практические занятия с применением специальной техники. Здесь же в рамках Международных армейских игр ежегодно организуют конкурс "Безопасная среда".

Юрий Гаврилов