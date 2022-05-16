Германия рассматривает вопрос поставки Украине зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM

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Германия не исключает поставку на Украину систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM, разработанных немецкой компанией Diehl. Вопрос рассматривается Федеральным советом безопасности ФРГ. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, в случае положительного решения Германия начнет поставки Киеву зенитный ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM, но не сразу, а примерно с ноября 2022 года. А вот обучение украинских военнослужащих применению немецкого ЗРК начнется сразу, как будет получено одобрение на поставку. На данный момент больше никакой информации нет.

ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. Об успешных испытаниях опытного образца компания сообщала в январе 2014 года.

Комплекс основан на зенитной управляемой ракете IRIS-T SL (Surface Launched), которая, в свою очередь, представляет собой модернизированную ракету "воздух-воздух" IRIS-T производства все той же компании Diehl. ЗУР оснащена усовершенствованной силовой установкой, каналом связи, аппаратурой GPS-навигации, новым носовым обтекателем, снижающим лобовое сопротивление. Ракета использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке.

Вертикальная пусковая установка IRIS-T SL смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.