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Военное обозрение

Начальник войск РХБЗ назвал сроки принятия на вооружение новой машины разведки РХМ-9

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Источник изображения: topwar.ru

Новейшая машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9, разработанная в Туле на базе автомобиля "Тайфун-К", в ближайшее время начнет поступать в войска. Об этом сообщили в Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, сегодня в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялись торжества, посвященные 90-летию со дня образования. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил академии государственную награду - орден Кутузова.

Выступая на мероприятии, Кириллов коснулся и вопроса поступления новой техники в войска, сообщив, что новейшая машина РХМ-9 поступит на вооружение уже в этом году, правда точные сроки он не назвал.

Новая машина РХБ-разведки создана на базе бронеавтомобиля КамАЗ-63969 "Тайфун" в рамках ОКР "Богомаз" на ПАО "Завод Тула", специализирующемся на подвижных средствах радиационной, химической и биологической разведки. Машина предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки на поле боя. При этом конструкция машины позволяет осуществлять сбор данных без выхода экипажа из машины. По эффективности она в два раза превосходит машины РХБ-разведки предыдущих поколений - РХМ-2С на базе гусеничного транспортера ГТ-МУ, РХМ-4 и РХМ-6 на шасси БТР-80 и РХМ-5 на базе БМД-3 для ВДВ.

О разработке новых машин РХМ-9 на базе "Тайфуна" и РХМ-8 на базе бронеавтомобиля "Тигр" сообщалось в 2017 году. В 2018 году обе машины были продемонстрированы во время закрытого показа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". В 2019 году их показали во время парада Победы в Туле.

Кстати, на подходе еще одна новинка для войск РХБЗ - мобильный многоцелевой робототехнический комплекс МРК-РХБЗ. В его состав входят два наземных робота и два беспилотника "Орлан-10".

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Продукция
БМД-3
БТР-80
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