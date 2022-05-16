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Интерфакс-АВН

Ростех запустил в Калуге производство машин управления и спецсвязи

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Калужский электромеханический завод
Калужский электромеханический завод.
Источник изображения: заводы.рф

Калуга. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" запустил на АО "Калужский электромеханический завод" (Калуга, входит в концерн "Автоматика") цех по производству машин управления и спецсвязи для силовых структур, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Объем инвестиций в запуск нового производства составил порядка 91 млн рублей.

Комплексы выпускаются на базе автомобилей высокой проходимости, оснащены цифровыми системами передачи данных, спутниковой связью и специальным оборудованием.

"Новый корпус площадью 1,8 тысячи кв. м оснащен передовым оборудованием, необходимым для выпуска средств связи и управления для спецзаказчиков. Это позволит увеличить объемы производства до 100 машин в год", - цитирует пресс-служба генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом "Росэлектроника") Сергея Сахненко.

Калужский электромеханический завод создан в 1917 году, выпускает телекоммуникационное и серверное оборудование, рабочие станции, системы обеспечения безопасности, интеллектуальные мехатронные системы, фискальную технику, светодиодную продукцию.

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Ростех
Росэлектроника
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