Работу российских снайперов на Украине показали на видео

Снайпер российского спецназа рассказал о боевой работе на Украине. Военкор Андрей Руденко выложил в своем ТГ-канале небольшой сюжет о боевой работе российского спецназа 22-й бригады на линии соприкосновения с ВСУ. В кадр попал поиск подходящей позиции, измерение расстояния до цели с помощью дальномера и непосредственно выстрел по противнику.

Как рассказал снайпер, он использует зарубежные бронебойные боеприпасы. Эффективная дальность стрельбы - полтора километра. Но можно работать и по более дальним целям. Здесь все зависит от погодных условий и навыков стрелка. В приоритете - снайперы противника. Вычислить их, по словам спецназовца довольно легко.

- Выбираешь место, где бы ты сам работал, - пояснил он. - Ну и плюс местные ребята подсказывают, где работают снайпера. Выучка у них хорошая - натовские инструкторы из Америки, Англии, Канады. Недавно уничтожили одного "коллегу" и при нем было фото, где он с инструкторами.

Олег Корякин