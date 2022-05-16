В Европе вдруг поняли: Украине помогли, а сами без штанов остались

Брюссель предупреждает о дефиците в европейской армии в случае российской агрессии

В Еврокомиссии представили отчет о дефиците инвестиций в оборону, сообщает El País. Выяснилось, что Европа уязвима: список того, чего не хватает, можно перечислять бесконечно, а после помощи Украине в дефиците оказались и боеприпасы.

Бернардо де Мигель (Bernardo de Miguel)

Европейская комиссия проанализировала недостаток инвестиций в оборону Европы, и по результатам отчёта, оказавшегося в распоряжении издания El País, выяснилось, что страны ЕС пугающе уязвимы, особенно в условиях возможного открытого конфликта, вроде такого, какой спровоцировала Россия 24 февраля. Орган, возглавляемый Урсулой фон дер Ляйен, призывает правительства всех 27 стран-членов ЕС укрепить свой потенциал, потому что российские действия на Украине "значительно ухудшили панораму безопасности в Евросоюзе". Европейская комиссия говорит, что необходимо действовать скоординированно, а Брюссель должен заниматься организацией и поощрением программ по перевооружению, чтобы восполнить острую нехватку материала в европейских войсках.

В оборонном секторе европейских стран почти столько же слабых мест, сколько солдат. По запросу Европейского совета исполнительный орган ЕС подготовил список того, чего не хватает. Оказывается, ЕС не хватает систем противовоздушной обороны для защиты городов или ключевых объектов инфраструктуры от ракет; беспилотников-разведчиков, боевых самолётов, танков и военно-морских сил. Помимо нехватки вооружения такого масштаба, существуют проблемы с передвижением и логистикой, нет сети спутниковой связи с шифрованием, обеспечивающей покрытие Европы, есть дефекты в кибербезопасности, а после отправки материала украинской армии стало не хватать боеприпасов.

В черновике документа Европейской комиссии делается акцент на то, что так больше продолжаться не может, особенно если учитывать "растущие угрозы безопасности". В тексте также указывается, что конфликт на Украине показал "негативные последствия низких расходов на оборону в мирное время на протяжении даже не нескольких лет, а десятилетий".

По подсчётам Брюсселя, европейские расходы на оборону, которые до обострения украинского кризиса составляли около 200 миллиардов евро в год, увеличатся на 60 миллиардов в год, если все страны ЕС, состоящие в НАТО, достигнут поставленной цели инвестировать 2% их ВВП в оборону. Но в любом случае Комиссия уверена в том, что "Европа вынуждена пойти на самое большое повышение расходов на оборону стран-членов с момента окончания Второй мировой войны".

Однако Комиссия опасается, что такое огромное вливание средств окажется недостаточно эффективным, если страны будут действовать сами по себе. К тому же, если не отдавать предпочтение развитию собственных проектов, ситуация может сыграть на руку промышленности стран, не входящих в ЕС. "К сожалению, предыдущее повышение расходов привело к худшим результатам, чем у наших союзников, и, что ещё ужаснее, они были хуже, чем у наших соперников", — отмечают авторы, имея в виду закупки средств у американского союзника. В тексте указывается, что в 2020 году, когда уже были увеличены военные расходы, общая инвестиция ЕС составила всего 11%, что недотягивает до поставленной цели в 35%.

Европейский совет проведёт внеочередной саммит в конце этого месяца и ещё один саммит в июне. Ожидается, что Фон дер Ляйен представит различные предложения по стимулированию развития европейской политики в сфере обороны, прекращению существующего разделения и поощрению сотрудничества. Все эти предложения направлены на то, чтобы Брюссель играл ключевую роль в военной сфере, что до настоящего времени было практически запрещено европейским структурам. Таким правом обладали только правительства стран-членов или такой межправительственный орган, как Европейское оборонное агентство.

Согласно черновику документа, который будет представлен на саммите, комиссия планирует создать "ряд инструментов для определения, координации и поощрения совместных шагов по развитию, покупке систем обороны и их владению в течение всего их жизненного цикла".

Для неотложных нужд, в том числе для восполнения арсеналов, которые остались пустыми в том числе и из-за отправки боеприпасов Украине, комиссия предлагает организовать общую закупку, как это уже было с вакцинами против COVID-19 и планируется сделать с поставками газа в связи с конфликтной ситуацией с Москвой. Брюссель считает, что таким образом можно избежать "гонки заказов, которая приведёт к раскручиванию спирали (повышения) цен и лишит наиболее уязвимые государства возможности получить необходимый материал", говорится в документе.

Но предложения Брюсселя включают также долгосрочные серьёзные изменения, направленные на радикальную трансформацию национальной оборонной политики и ускорение интеграции военной промышленности ЕС. "Совместная закупка (оружия) должна быть нормой, а не исключением", — утверждает комиссия. Орган подчеркивает, что интеграция как спроса, так и предложения позволит государствам извлечь значительную экономическую выгоду.

По словам Брюсселя, интеграция будет осуществляться за счёт экономического стимулирования. Комиссия предлагает отменить норму, которая запрещает Европейскому инвестиционному банку финансировать сектор обороны. Недавно был создан европейский оборонный фонд с бюджетом в восемь миллиардов евро до 2027 года. Ожидается, что эта программа будет расширена, и в неё будут внесены изменения, чтобы можно было финансировать полный цикл производства оружия, а не только производство прототипов, как это происходит сейчас.

Европейский орган также предлагает пересмотреть бюджеты на 2021-2027, согласованные на саммите в июле 2020 года, на котором был создан фонд восстановления от экономических последствий пандемии. Цель переговоров — значительно увеличить оборонный фонд. Брюссель считает, что переговоры "могут состояться в результате более широкого обсуждения последствий" российской операции на Украине.