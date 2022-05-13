Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.

▪️7 мая российскими силами был форсирован Северский Донец под Белогоровкой.

Российские войска сумели занять господствующие высоты у берега (так называемые Шипиловские горы) и взять окраины Белогоровки по Первомайской улице.

После этого ВС РФ столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны украинских подразделений. Укрепрайон ВСУ располагался в жилой застройке и у мелового карьера.

▪️8 мая союзные силы (армий РФ и ЛНР) навели полноценную понтонную переправу через Северский Донец под Белогоровкой для ввода в бой бронетехники.

По переправам начала работать украинская артиллерия. До вывода из строя первого понтона на противоположный берег удалось перебросить несколько единиц техники. Союзные силы продолжили наступление на Белогоровку, куда украинцы перебросили резервы из Северска.

Под Шипиловкой отряды ВСУ удалось отбросить до Приволья.

▪️9 мая была восстановлена понтонная переправа под Белогоровкой. На занятый плацдарм началась переброска до 100 единиц техники. Примерный замысел состоял в закреплении успеха в Белогоровке и под Шипиловкой с Привольем, а также подготовке к штурму Северска.

Технику по неизвестной нам причине в бой не ввели, а оставили возле мыса по ту сторону Шипиловских высот.

▪️В ночь на 10 мая ВСУ провели аэроразведку и обнаружили огромное скопление техники у переправы. Артиллерия нанесла массированный артиллерийский удар по окрестностям Шипиловских высот.

Большая часть техники, переброшенной на восточный берег Северского Донца, задействованной в боях в Шипиловке и Белогоровке, была повреждена или полностью выведена из строя.

Всего ВС РФ было потеряно 73 единицы:

- БМП/БМД – 38 единиц;

- БТР - 4 единицы;

- Танк Т-72 - 6 единиц;

- Грузовики – 3 единицы;

- МТ-ЛБ – 4 единицы;

- Катера – 2 единицы;

- Машины для возведения понтонных переправ – 5 единиц;

- БРЭМ – 1 единица;

- Прочие ББМ – 9 единиц.

https://www.ridus.ru/news/380730

Один из военкоров поэтому поводу точно подметил: Наступление союзных войск на Донбассе тормозится даже не из-за отсутствия БПЛА, тепловизоров и прочего вооружения, а из-за особо одаренных генералов, продолжающих, как и в первые недели после 24 февраля, скакать по граблям...

Бои под Белогоровкой. Источник: yt3.ggpht.com

Дополнения к данному материалу BelaRus News (добавлено ВПК.name).

Предлагаем Вашему вниманию разбор ситуации Юрием Подолякой и материал с сайта medium.com

Анализ ситуации от Юрия Подоляки

Ниже материал с сайта medium.com. Прямая ссылка на материал

Новый “дурацкий брод”. Кого разбили на переправе через Северский Донец?

Серия фото с горами битой техники рядом с переправой через Северский Донец вызывала целый шквал обсуждений. Украинская сторона празднует очередную победу в твиттере, мамкин OSINT кропотливо считает обломки, среди (про)российских наблюдателей царит уныние. В общем пришло расчехлять любимый флюгегехаймен и браться за дело.

Для начала повторим азы:

1) Фото и короткое видео без привязки к дате — это «муха в янтаре», мы не знаем, что было до и что случилось после момента съемки.

2) Мы также не знаем в течение какого времени происходило то, что потом осталось на съемке.

3) Обе стороны используют похожий набор военной техники. Определить по имеющимся фото и видео принадлежность конкретной машины сложно, а часто невозможно.

4) Как мы писали в пособии для мамкиного OSINT аналитика, стороны уже успели по несколько раз обменяться техникой, что только запутывает наблюдателей

5) У украинской стороны и частично западной тусовки наблюдателей (которая и начала считать горелую технику) по умолчанию мощный confirmation bias. А вот некоторые детали они сознательно или по незнанию игнорируют.

Вооружившись этими отнюдь не сенсационными, но полезными знаниями приступим к изучению материалов.

Досконально вкапываться в каждую единицу техники мы не будем, но самое важное рассмотрим.

Фото 1. Источник: greatwarchannel.medium.com

Уже на Фото 1 мы можем заметить очень странные дела (тм), а именно обломки БМП-1 (1, 2 и 4) и еще сорванные детонацией БК башни и тоже от БМП-1 (3 и 6)

Еще один любопытный экспонат — это 5, который мы определили, как БТР-Д.

БТР-Д используются ВДВ РФ, но есть они и у украинских аэромобильных и сухопутных сил. Также бронетранспортеры этого типа попадали силам ЛДНР в качестве трофеев.

А вот с БМП-1 все интереснее. Русская армия базовый вариант БМП-1 уже не использует. Использует БМП-1АМ «Басурманин» и БРМ-1К, но и та, и другая машина отличаются боевым отделением, а тут явно маленькие одноместные башни старой доброй «копейки».

БМП-1 есть на вооружении народных милиций ЛНР и ДНР.

Едем к следующему слайду.

Фото 2. Источник: greatwarchannel.medium.com

Что мы видим на этом фото? (С)

Во-первых, целую орду БМП-1. Однозначно идентифицируются номера 6, 7, 11, 12, 20, 21, 15, 16 и 19. Около 12 можно разглядеть башенку. Девять штук, плюс три на предыдущем кадре. Двенадцать «копеек». Да, номер 6 — это БМП-1, она лучше видна на другом кадре.

Уже нельзя сказать о случайном трофее, который «подцепили» русские войска.

Жемчужиной же этого кадра является номер 10, который с высокой долей вероятности есть ни что иное, как украинская «бронемедичка» на базе МТ-ЛБ, а именно МТ-ЛБ С, поставляемых ВСУ с 2015 года. По открытым данным машин этого типа у ВСУ около 70, не такая уж редкость.

Девятка это явная старая «мотолыга», которая с маленькой башенкой.

Номера 8, 13, 17, 18 и 14 определяются хуже. Скорее всего это машины семейства МТ-ЛБ, у номера 13 даже угадывается маленькая башенка.

Следующий слайд.

Фото 3. Источник: greatwarchannel.medium.com

Продолжаем подсчет БМП-1.

Номера 23, 25, 27, 28, 29 и 30. Двенадцать «копеек» плюс еще шесть, уже восемнадцать! Слишком много, чтобы быть случайностью.

Бонусом затесалась «мотолыга», номер 22.

Далее.

Фото 4. Источник: greatwarchannel.medium.com

Продолжаем считать «копейки» (правда с нами весело?)

Номера 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41. Уже 25 насчитали!

Причем у номеров 41, 31 и 35 явно видны значки «О», что указывает на принадлежность к союзным силам, но не объясняет почему такие значки не нанесены на все машины.

Номер 36 — снова МТ-ЛБ и такое ощущение, что он тоже метнул башню.

Номер 38 неясен.

Номера 39 и 40 это танки Т-72, возможно Б. Причем машины не выглядят поврежденными. Впрочем, это не новость. У обеих сторон конфликта больше всего боли и унижений испытывает «легкая» броня советской разработки — БМП, БТР, МТ-ЛБ и БРДМ.

Фото 5. Источник: greatwarchannel.medium.com

А с этого места поподробнее.

Номер 42 это Камаз 8х8 с понтоном, перепутать его принадлежность сложно.

Номер 43 похож на ПТС, номера с 44 по 47 — это различные элементы понтонно-мостового парка, причем похожие парки (например ПМП-60 используют и украинцы), выгруженные звенья различить сложно.

48 и 49 это буксирно-моторные катера БМК.

Ну что же, данных мы набрали достаточно. Давайте переходить к выводам.

1) По составу горелой техники мы видим присутствие русской и украинской армий, а также сил ЛНР или ДНР. Записать всю кучу в русские потери уже не получится.

2) Как видно по фото 5, тропинка там наезженная, что и понятно. После взрыва мостов такое удобное место переправы не могло остаться без внимания обеих сторон.

3) Таким образом, мы подходим к наиболее вероятной версии того, что произошло на переправе в районе Белогоровки. Место переправы полюбилось обеим сторонам. И, сначала там отгребли украинцы, но и русские (союзные) силы понесли потери во время переправы.

4) «Микс» техники и ее состояние указывают, что стороны какое-то время бились за переправу (возможно около недели) до тех пор, пока она не перешла в руки союзных войск.

5) На это же указывает украинские фото и видео, сделанные с почтительного отдаления. Переправа явно не под контролем украинских сил, иначе нас бы уже завалили материалами с гопаком на костях и битой техникой. Есть у них известная склонность к тик-ток перемогам.

6) Кстати и тел не видно, что говорит о том, что у одной из сторон была возможность их вывезти.

7) Еще одна любопытная деталь. ГШ Украины заявил, что вечером 11 мая “Враг пытается захватить позиции по правому берегу”, а к следующему утру “ворог форсував річку Сіверський Донець для проведення наступу”.

Позже появились сообщения, что русские войска не только не отступили из района, но и расширяют плацдарм. Насколько это соответствует действительности сейчас сказать сложно, но 11 мая, судя по опубликованным спутниковым снимкам, переправа через Северский Донец стояла.

Так что перемога как-то сразу перестает цвести и пахнуть, и начинает пахнуть чем-то другим.

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