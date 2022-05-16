Руководство ЕС назвало укрепление отношений между Россией и Китаем «прямой угрозой мировому порядку»

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На пресс-конференции по итогам саммита Япония – ЕС был сделан ряд заявлений об опасности сотрудничества России и Китая для мирового порядка. Об этом пишет одно из немецких СМИ.

Со слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, то, что наша страна заключила, как она выразилась, «тревожный пакт» с Пекином, является крайне негативным сигналом. В связи с этим, политик призвала усилить экономическое сотрудничество ЕС и Японии, чтобы повысить конкурентоспособность своих экономик. В первую очередь это касается цепочек поставок, нарушенных в результате кризиса на Украине и пандемии коронавируса.

К словам своей европейской коллеги присоединился председатель Европейского совета Шарль Мишель, подчеркнув, что сотрудничество ЕС и Японии является крайне важным в нынешних геополитических реалиях, которые в виду усиления Китая и его партнерских отношений с Россией напрямую влияют не только на Европейский, но и Индо-Тихоокеанский регион.

Также глава Еврокомиссии подвергла резкой критике китайскую инициативу «Один пояс – один путь». С ее слов, кредитная политика КНР в рамках данного проекта несет прямую угрозу участвующим в нем государствам.

В свою очередь, японский премьер Фумио Кисида высказался по поводу нашей СВО на Украине, заявив, что действия России «расшатывают ядро мирового порядка». Именно поэтому, со слов политика, официальный Токио, который обычно не вмешивается в чужие конфликты, без раздумий поддержал антироссийские санкции. Видимо, вторжение США в Ирак, Югославию, Сирию, мировой порядок, по мнению премьера оккупированной Вашингтоном Японии, не нарушало...

Сообщается, что на саммите также обсуждалось взаимодействие Японии и ЕС в сфере обороны. В частности, Кисида выразил обеспокоенность по поводу того, что КНР все чаще выражает свои претензии на спорные территории и создает серьезную напряженность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.