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Военное обозрение

Головная испанская НАПЛ Isaac Peral проекта S-80 Plus выходит на ходовые испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Испанский "долгострой" - большая неатомная подводная лодка S-81 "Isaac Peral", являющаяся головной субмариной проекта S-80 Plus, заканчивает швартовные испытания и в скором времени выйдет в море на ходовые. Об этом заявил руководитель департамента вооружений и снабжения испанского флота адмирал Анисето Росике.

НАПЛ "Isaac Peral" по-прежнему находится у достроечной стенки верфи в Картахене, где ее готовят к первому выходу в море в рамках ходовых испытаний, которые должны стартовать 27 мая, но это ориентировочно. В рамках первого выхода субмарина должна произвести статичное погружение "под перископ", позднее экипаж произведет и погружение на максимальную глубину. Как будут проходить испытания пока неизвестно, но подлодку должны передать в состав испанского флота в апреле 2023 года.

Большая НАПЛ S-81 "Isaac Peral" была спущена на воду 22 апреля 2021 спустя 16 лет после закладки. Заложили подлодку в 2005 году, рассчитывая передать флоту в 2011, но просчеты в проектировании привели к утяжелению субмарины и проблемам со всплытием, поэтому процесс строительства затянули еще на десять лет и вместо шести подлодку строили 16 лет. Изменения в конструкции привели и к изменению в количестве членов экипажа. Изначально планировалось, что обслуживать подлодку будут 32 человека, но позднее экипаж разросся до 40, затем до 48 и остановился на 53 офицерах, мичманах и матросах.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

Всего планировалось построить четыре больших НАПЛ проекта S-80 для замены 4 дизель-электрических субмарин типа Agosta. Подлодки должны получить ВНЭУ, разработанную компанией Navantia совместно с фирмой Abengoa. Первой ВНЭУ получит третья субмарина проекта, на головную и первую серийную ВНЭУ будет установлена после ввода НАПЛ в строй.

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Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
ВНЭУ
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