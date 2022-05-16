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Российская газета

ВСУ маскируют ракетные установки Brimstone под гражданские грузовики

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Поставленные Великобританией наземные пусковые установки ракет Brimstone украинские националисты устанавливают на платформы обычных малотоннажных грузовых автомобилей. В случае угрозы расчет может быстро зачехлить направляющие и затеряться среди гражданского транспорта. Подобную тактику часто практикуют боевики различных террористических группировок.

В Сети появилось первое видео боевого применения таких ракет. Утверждается, что кадры сделаны где-то в Донбассе. Учитывая, что дальность применения переданной англичанами модификации может составлять до 12 тысяч метров, пуски трех УР проводились на значительном расстоянии от передовой.

Brimstone являются достаточно мощным оружием, имеющим тандемную боевую часть, способную поражать различную бронетанковую технику. В то же время Украина получает вооружения с истекающими сроками хранения, которые порой просто не срабатывают, как это было в Запарожской области, где обнаружили абсолютно целый, не самоликвидировавшийся боеприпас. Кроме того, ряд факторов осложняет их наземное применение.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, особенностью этих средств поражения является использование варианта технологий "выстрелил и забыл", до этого массово применявшегося в противокорабельных ракетах.

Бортовая инерциальная навигационная система обеспечивает вывод в заданный при запуске район, где должна находиться цель. Далее включается установленная активная радиолокационная головка самонаведения миллиметрового диапазона. В случае залпового применения идет индивидуальное распределение на разные объекты.

"Если в противокорабельном варианте неизбирательность ракет в выборе целей не так важна, в случае применения на суше, в населенных пунктах, активная радиолокационная головка самонаведения может реагировать на совершенно разные объекты, сделанные из металла или им покрытые: от обычных легковых автомобилей до крыш сараев, домов и т.д., что уже происходило на Украине", - отмечает Лямин.

В 2019 году на выставке MSPO 2019 в польском городе Кельце были представлены варианты пусковых установок Brimstone на боевых машинах пехоты BWP-1 (лицензионная версия советской БМП-1), перспективной БМП Borsuk и на южнокорейском шасси САУ K9 Thunder.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Южная Корея
Продукция
AGM-114
K9 Thunder
БМП-1
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