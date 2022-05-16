Сверхмощный миномет "Тюльпан" ударил по нацистам "Смельчаком"

По боевикам запрещенной в России нацисткой группировки "Азов" отработали из 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Судя по появившейся в Сети фотографии, по "Азовстали" применяют управляемые фугасные боеприпасы 3Ф5 комплекса корректируемого вооружения 1К113 "Смельчак".

Данное средство поражения считается самым мощным в своем классе - аналоги в других армиях мира попросту отсутствуют.

Вес достигает 134,2 кг, причем масса взрывчатого вещества составляет 32 кг. Длина - 1635 мм. Начальная скорость мины - 358 м/с. Максимальная дальность стрельбы - 9200 м. Высокоточное наведение осуществляется лазерным целеуказателем - дальномером 1Д15.

Впервые такие мины продемонстрировали свою эффективность во время боевого применения в Афганистане, в период нахождения в этой стране ограниченного контингента Советских войск.

Правда, тогда для обстрелов противника применялись 240-мм буксируемые минометы 52-М-864, известные больше как М-240.

Сообщалось также о разработке модернизированного "Смельчак-М", имеющего несколько меньшую массу и длину (134 кг и 1600 мм соответственно) и увеличенный до 40 кг вес снаряжаемой взрывчатки. Дистанция применения возросла до 9500 метров.

Кроме того, в боекомплект 27-тонной самоходки могут входить обычные фугасные и активно-реактивные дальнобойные мины, вес последних - 228 кг.

Алексей Брусилов