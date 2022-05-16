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Российская газета

Нидерланды передали ВСУ БМП с демонтированными пушками

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные формирования Украины впервые получили натовскую гусеничную боевую технику. Речь идет о поставленных Нидерландами боевых машинах пехоты YPR-765. В Сети появился видеоролик, демонстрирующий такие "подарки" с разъезжающими на них боевиками ВСУ.



Данные БМП были разработаны американскими специалистами на базе бронетранспортера М113 в конце 60-х годов для сухопутных войск США, однако заокеанских военных не устроили их недостаточно высокие тактико-технические характеристики. Поэтому бронемашины стали предлагать на экспорт.

В результате последовали заказы от нескольких государств. Голландцы подписали контракт на лицензионное производство еще в 1975 году. Базовый образец получил обозначение YPR-765PRI.

Он вооружен 25-мм автоматической пушкой КВА-В02, 7,62-мм спаренным пулеметом MAG фирмы FN.

Судя по ролику, у поставленных на Украину БМП орудия демонтированы, возможно, просто израсходован ресурс и имеются проблемы с боеприпасами.

Легкая алюминиевая броня - противопульная. Экипаж состоит из трех военнослужащих. Еще семь полностью экипированных пехотинцев помещаются в десантном отделении. В бортах проделаны бойницы для применения стрелкового оружия, правда не ясно, возможно ли через них вести стрельбу из автоматов Калашникова. В корме имеются две двери.

Мощность многотопливного дизельного двигателя 6V-53T - 265 л.с. Трансмиссия - гидромеханическая. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/час, на плаву - 6,3 км/час. Запас хода по топливу - 490 км. Боевой вес - 13 687 кг.

В настоящее время YPR-765 считаются значительно устаревшими, поэтому голландцы и сплавляют эту технику на Украину, не желая тратить средства на утилизацию.


Алексей Моисеев

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Нидерланды
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Продукция
M113 БТР
АК-74 "Калашников"
Компании
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