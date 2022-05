Инцидент с австралийской подводной лодкой Sheean

Австралийское издание "The Australian Financial Review" опубликовало материал Andrew Tillett "Crew feared ageing Australian submarine would sink in deep sea mishap" ("Экипаж опасался, что стареющая австралийская подводная лодка затонет на большой глубине в результате происшествия"), в котором сообщается о ранее не освещавшемся серьезном инциденте с австралийской дизель-электрической подводной лодкой SSG 77 Sheean типа Collins.

Австралийская дизель-электрическая подводная лодка SSG 77 Sheean типа Collins в Перте, 0304.2021 (с) ВМС Австралии

В прошлом [2021] году на одной из австралийских подводных лодок типа Collins, срок службы которых приближается к предельному, перед погружением на большую глубину имело место происшествие, связанное с поступлением забортной воды внутрь прочного корпуса. Это вызвало у экипажа опасения, что лодка (речь идет о SSG 77 Sheean) может затонуть в ходе отработки мероприятий боевой подготовки у побережья Западной Австралии. Сообразительность членов экипажа предотвратила катастрофу: подводная лодка произвела аварийное всплытие после того, как резервная система продувки балластных цистерн не сработала с первого раза.

По словам информированных источников ВМС Австралии, этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу слабой культуры безопасности плавания на борту указанной подводной лодки, поскольку часть экипажа была списана на берег по причине психологической травмы. Министерство обороны Австралии лишь подтвердило, что на подводной лодке имело место "незначительное происшествие в связи с поступлением забортной воды", но отказалось признать, что она могла затонуть.

"В установленном порядке HMAS Sheean произвела экстренное всплытие и своим ходом вернулась в пункт базирования. Подводная лодка не подвергалась какому бы то ни было риску затопления и вернулась в строй в течение нескольких дней", - говорится в официальном релизе военного ведомства. "Безопасность является приоритетом номер один для подводных сил, и это доводится до сведения всех категорий военнослужащих. Физическое и психическое здоровье наших людей имеет первостепенное значение, и существующие системы обеспечивают безопасность во всех ее аспектах в краткосрочной и долгосрочной перспективах".

Переданная флоту в 2001 году лодка Sheean 21 сентября 2021 года вышла из пункта базирования подводных сил в Перте и начала переход в полигон боевой подготовки у побережья Западной Австралии, где планировала отработать курсовые задачи, включая вопросы безопасности плавания, перед выходом на боевую службу. Согласно отчету министерства обороны Австралии о расследовании происшествия, с которым ознакомился "AFR Weekend", в 21.43 тех же суток поступило сообщение о "неконтролируемом поступлении забортной воды" в двигательный отсек через носовой резервный насос забортной воды. Насос подает забортную воду внутрь прочного корпуса подводной лодки, будучи элементом системы охлаждения; при этом он был охарактеризован как не критически важный агрегат.

Первоначальный доклад о происшествии прозвучал, как пожар, ибо водяной пар вызвал срабатывание тревожной пожарной сигнализации, но экипаж разобрался, что задымление отсутствует, и приступил к реализации мероприятий по предотвращению поступления и распространения забортной воды. Несмотря на то, что подводная лодка экстренно всплыла в надводное положение в течение трех минут после первого сигнала тревоги, действия экипажа по борьбе за живучесть были "осложнены" отказом автоматической системы управления борьбой за непотопляемость.

Система управления приводами открытия и закрытия всей арматуры была изолирована от основной электроэнергетической системы утром тех же суток, когда на последней проводились технические работы. По словам источника, клапаны должны были быть установлены в закрытом положении, однако их следовало проверить перед погружением. Поскольку система была изолирована, она не сработала автоматически, хотя, похоже, в данном случае она была активирована в местном режиме.

Описываемое происшествие имело место на глубине, близкой к предельной глубине погружения (глубиномеру оставалось отсчитать еще 10 метров) подводных лодок данного типа. Точные данные о предельной глубине погружения подводных лодок типа Collins не раскрываются, однако известно, что они могут погружаться более чем на 180 метров. Неясно также, какой объем воды успел поступить внутрь прочного корпуса, но подводная лодка указанного типа может принять на борт не более 15 тонн забортной воды, прежде чем начнет тонуть. Однотипная лодка Dechaineux в 2003 году, находясь в подводном положении, чуть было не затонула в результате разрыва магистрали забортной воды, успев принять 12 тонн воды; до фатального исхода не хватило каких-то 20 секунд.

В отчете говорится о том, что разовое ничем не ограниченное поступление забортной воды через резервную магистраль диаметром 111 мм было бы "наихудшим возможным исходом", и на глубине, на которой действовала Sheean, вода хлынула бы в лодку со скоростью 4 тонны в секунду.

Источник, знакомый с описываемыми событиями, заявил, что трубопровод, разрыв которого имел место на Sheean, был меньшего диаметра, но если бы "забортная вода поступала из трубопровода большего диаметра, мы потеряли бы лодку со всем экипажем, поскольку всё произошло на рабочей глубине".

Утверждается, что часть экипажа подводной лодки [после аварии] была списана на берег по причине психологической травмы. Другой источник заявил, что весьма необычным в данном происшествии является факт отключения аварийной системы управления забортной арматурой при нахождении подводной лодки на рабочей глубине погружения. Отставной коммодор ВМС Австралии и руководитель закупочной программы подводных лодок типа Collins Пол Гринфилд (Paul Greenfield) сказал, что "подобные случаи редки", но высокая скорость всплытия подводной лодки наводит на мысль, что дело приняло серьезный оборот. "Программа подготовки подводников такова, что они точно знают, что им делать, если подобное произойдет", - добавил он.

Еще на одной подводной лодке Waller типа Collins в прошлом году с интервалом в несколько недель имели место два происшествия, связанные с поступлением забортной воды, а в довершение всех бед на борту произошел крупный пожар из-за короткого замыкания в электроэнергетической системе.