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РИА Новости

Подводная лодка "Князь Олег" торпедой пробила арктический лед

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" (проект 955-А) в ходе тренировки пробил торпедой арктические льды и создал полынью для отработки всплытия перед нанесением ракетного удара, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море", - сообщили журналистам на флоте.

Как правило, экипажи ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) осуществляют всплытия в полынье в льдах Арктики для отработки учебно-боевых пусков ракет из надводного положения.

Ранее экипаж "Князя Олега" прошел подготовку в базе, сдал задачи курса боевой подготовки в море, а также отработал учебно-боевые задачи по противодействию подводным лодкам условного противника и по подледному плаванию.

Также экипаж РПКСН "Князь Олег" провел успешные торпедные стрельбы в ходе противолодочных учений во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота в том же Баренцевом море.

"Князь Олег" является вторым корпусом модернизированного проекта атомных подводных лодок четвертого поколения "Борей-А". Крейсер построен на "Севмаше" в Северодвинске. 21 декабря прошлого года на корабле был поднят военно-морской флаг.

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