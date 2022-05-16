В США вдруг поняли, кто виноват в украинском кризисе. Не Россия

Действительно ли НАТО спровоцировала конфликт на Украине?

Прав ли был папа Франциск, когда заявил, что НАТО заставила Кремль "развязать конфликт"? Таким вопросом задается автор статьи в The Hill. Кратко проанализировав отношения США и России, он приходит к очевидному выводу.

Харлан Ульман (Harlan K. Ullman)

Папа Франциск в своем интервью, которое он дал на прошлой неделе итальянской газете Corriere Della Sera, сказал, что "лай НАТО прямо у дверей России" заставил Кремль "жестко отреагировать и развязать конфликт". Однако полностью отвергать это шокирующее высказывание папы может быть проявлением близорукости, потому что некоторые действия Соединенных Штатов и НАТО безусловно должны были заставить Кремль "жестко отреагировать".

Целый ряд политических решений, ошибок и просчетов Соединенных Штатов в отношении России, которые они допустили за последние 22 года, повлекли за собой негативные последствия. Разумеется, ничто из этого нельзя использовать в качестве оправдания <…> спецоперации президента Владимира Путина на Украине. Однако даже поверхностный анализ российско-американских отношений служит подтверждением силы теории непредвиденных последствий.

Путин стал исполняющим обязанности президента 1 января 2000 года – в том же году, когда Джордж Буш-младший был избран 43-м президентом США. В момент ухода Бориса Ельцина с президентского поста Россия находилась в очень тяжелом положении, она была психологически травмирована утратой прежнего статуса сверхдержавы. В обращении к стране в первый день нового тысячелетия Путин изложил свое видение того, как необходимо восстанавливать величие России.

Поначалу Путин и Буш ладили. Но одержимость новой администрации США Ираном, в котором она видела врага, заставила Буша сосредоточить деятельность Пентагона на ракетной обороне и космосе. Одним из следствий этого поворота стало заявление Буша о том, что Америка намеревается выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, который занимал центральное место в стратегических отношениях СССР и США. Решение о выходе Америки из этого договора было плохо встречено в Москве – особенно учитывая то огромное военно-технологическое преимущество, которым, как полагал Кремль, Вашингтон обзавелся после Войны в Персидском заливе 1991 года. Все это произошло еще до терактов 11 сентября.

Когда в конце 2001 года Америка ввела войска в Афганистан, Путин испытал раздражение, потому что команда Буша отвергла советы Москвы, основанные на ее собственном десятилетнем опыте неудач в этой стране. В 2002 году Путин настоятельно рекомендовал Бушу не вторгаться в Ирак, поскольку российский лидер опасался, что вторжение может спровоцировать волнения по всему региону. Кроме того, Россию сильно нервировало продолжающееся расширение НАТО. Несколько американских администраций преуменьшали значение или даже откровенно игнорировали то, насколько серьезным этот вопрос был для России.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин выступил с жесткой, гневной тирадой в адрес Соединенных Штатов и против расширения НАТО. Участники конференции были шокированы энергичностью нападок Путина, но в целом отмахнулись от них. И это было ошибкой. Путин решил, что Соединенные Штаты и НАТО проявили к нему неуважение и проигнорировали его слова, что в свою очередь усилило его нарастающую обиду в связи с тем снисходительным отношением к России, которое, как ему казалось, Запад демонстрировал.

Саммит НАТО 2008 года в Бухаресте, вероятно, стал переломным моментом. Грузия и Украина обратились с просьбой предоставить им План действий для подготовки к вступлению в НАТО – дорожную карту, которая могла привести их к полноценному членству в этой организации. Франция и Германия заблокировали их ходатайство. Однако в своих невзначай оброненных комментариях президент Буш отметил, что Грузия и Украина все же могут стать членами НАТО когда-нибудь в будущем. Это "обещание" было включено в итоговый документ саммита – чтобы не обижать американского президента.

Путин пришел в ярость и предупредил Буша, что "этому не бывать", – отголосок реакции Джорджа Буша-старшего на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году. Но Буш-младший не прислушался к предупреждению.

В 2008 году Путин спровоцировал Грузию, заставив ее отреагировать на операцию под чужими флагами, после чего Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Поскольку теперь у Грузии появились спорные границы, она чисто технически не могла претендовать на членство в НАТО. Спустя шесть лет Россия аннексировала Крым после того, как на Украине прошли массовые протесты, обернувшиеся свержением пророссийского президента Виктора Януковича. Тогда Россия обвинила Вашингтон в пособничестве смене режима.

В 2016 году Россию обвинили во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах и в проведении масштабных хакерских операций. Несмотря на попытки президента Трампа наладить отношения с Россией, их в лучшем случае можно было назвать холодными. Некоторые демократы обвиняли Трампа в том, что он якобы был для Путина "полезным идиотом". Отношения между странами стали еще более токсичными в результате целой серии решений Вашингтона в области обороны, начиная с решения администрации Обамы включить Россию в список пяти потенциальных противников, которых необходимо "сдерживать, а в случае войны разгромить".

Вероятно, совершенно провальный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года убедил Путина в том, что он может начать активно действовать на Украине без особого риска. Собрав войска у границ Украины, Россия направила свои требования Соединенным Штатам, НАТО и Евросоюзу. Она потребовала создать новые рамки европейской безопасности, сдвинуть границы НАТО обратно на запад и отказать Украине в членстве в этой военной организации. Все эти требования были отвергнуты.

Вместо этого Соединенные Штаты предложили провести переговоры по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, проигнорировав требования Путина. Когда именно Путин принял решение о начале спецоперации на Украине, неясно. Однако, если рассуждать с его позиций, у него не было иного выбора. Украина – это один из ключевых интересов России, который необходимо отстаивать любыми, в том числе военными средствами. Запад так и не сумел этого понять.

Могли ли Соединенные Штаты предотвратить этот военный конфликт? Вероятно, нет. Однако неспособность продумать, какими могут оказаться непредвиденные последствия тех или иных действий, – это тот урок, который нельзя забывать. Возможно, именно это и имел в виду папа Франциск.

Харлан Ульман – старший советник в Атлантическом совете и ведущий автор доктрины "шока и трепета".