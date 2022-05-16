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ЦАМТО

Украина может нелегально перепродавать до 15% оружия, получаемого от НАТО

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Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года
Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года.
Источник изображения: Serhii Nuzhnenko/Reuters

ЦАМТО, 13 мая. Украина может реэкспортировать до 15% поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам. Такое мнение высказал в беседе с "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Так как поставки западного оружия осуществляются фактически без контроля с точки зрения конечного пользователя, нет системы централизованного инвентарного учета, появляется возможность для коррупционных схем. С учетом ментальности украинских силовиков и соответствующего бэкграунда в данной сфере, по экспертным оценкам, как минимум 15% проц. полученного Украиной западного оружия реэкспортируется по нелегальным схемам, в первую очередь, компактные образцы типа ПТРК "Джавелин" и ПЗРК "Стингер", – заявил И.Коротченко.

По его мнению, нелегальные схемы продажи оружия были освоены Украиной "в совершенстве" сразу после распада СССР, когда в стране осталось огромное количество советского вооружения Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов.

Оно находилось на складах и предназначалось для формирования танковых и общевойсковых армий в случае войны с НАТО. Данное оружие было распродано в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку, отметил директор ЦАМТО.

"Ранее были громкие оружейные скандалы, связанные с Украиной: нелегальная поставки станций радиоэлектронной разведки режиму Саддама Хусейна вопреки санкциям ООН, нелегальный экспорт советских крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай, а это стратегическое оружие. Наконец, вывоз конструкторской документации и выезд украинских специалистов по проектированию боевых ракетных комплексов из "Южмаша" в Северную Корею – отсюда такой ошеломляющий прогресс всей ракетной программы КНДР", – пояснил собеседник агентства.

По словам директора ЦАМТО, тогда же на Украине сформировались мафиозно-преступные группировки, в которые, предполагает И.Коротченко, входят представители СБУ, Минобороны и таможни.

"Очень много среди украинских силовиков желающих одномоментно заработать на войне, сделать для себя 20-30-40-50 млн. долл. на счетах в одной из стран Персидского залива. Мы не очень удивимся, если по израильским танкам вскоре будут работать американские ПТРК "Джавелин", а ПЗРК "Стиргер" будет сбивать самолеты ВВС США, возможны даже теракты в Европе с использованием перепроданного Украиной западного вооружения. Это настоящий ящик Пандоры", – отметил И.Коротченко.

Директор ЦАМТО напомнил, что в США уже подняли вопрос о необходимости контроля за передаваемым Украине оружием. Это может быть признаком того, что у Вашингтона уже есть разведывательная информация о нелегальном реэкспорте из Украины части американского оружия.

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