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ЦАМТО

Колумбия намерена закупить южнокорейские УБС TA/FA-50

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FA-50
Взлет легкого истребителя-штурмовика FA-50.
Источник изображения: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com

ЦАМТО, 13 мая. Согласно источникам Infodefensa.com, Колумбия выбрала TA/FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries в качестве нового УТС усовершенствованной подготовки, который должен заменить парк устаревших Cessna A-37B, подлежащих списанию.

Данное решение принято спустя несколько месяцев после того, как делегация представителей Министерства обороны и ВВС Колумбии посетила Республику Корею во второй половине прошлого года. Выбор южнокорейского самолета осуществляется с учетом требований правительства к "Интегрированной системе национальной обороны" (Siden).

Как удалось выяснить Infodefensa.com, в обмен на выбор южнокорейского самолета власти Республики Корея предложили безвозмездно передать Колумбии различную военную технику и вооружения, в том числе океанские патрульные катера и вертолеты.

Республика Корея и Колумбия и ранее развивали сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В частности, ВМС Колумбии из состава южнокорейского флота были переданы два корвета.

TA/FA-50 представляет собой двухместный самолет максимальной взлетной массой около 13000 кг, оснащенный одним двигателем F404-GE-102, который позволяет развивать максимальную скорость 1,5М (1837 км/ч), нести 4500 кг полезной нагрузки.

Оснащенный семью точками подвески (по две подкрыльевые под каждым крылом, по одной на законцовках крыла и одна подфюзеляжная) FA-50 обладает возможностями применения различных неуправляемых и высокоточных вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля", встроенную 20-мм пушку M197, свободнопадающие бомбы Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109, управляемые бомбы BLU-109, GBU-31/-32/-38, кассетные боеприпасы CBU-52/58/71, CBU-103/104/105 и Mk.20 "Рокай-2" (Rockeye II), блоки орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003, неуправляемую кассетную бомбу с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems.

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Страны
Колумбия
Южная Корея
Продукция
AGM-65
AIM-9
FA-50
Компании
Cessna
Textron
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