Минобороны Великобритании начало работы по исследованию концепций создания перспективных вертолетов

ЦАМТО, 13 мая. Министерство обороны Великобритании начало работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооруженных сил страны в перспективных военных вертолетах, начиная с конца 2030-х гг.

Как сообщает Janes.com, о старте проекта было объявлено 11 мая. Под эгидой Научно-технической лаборатории оборонных исследований (Defence Science and Technology Laboratory – DSTL) будут исследованы концепции перспективных вертолетов и самолетов тактической авиации для наземных и морских сил.

"Для решения будущих задач, связанных с работой в сложной боевой обстановке, необходимо продолжать исследования и разработку авиационных концепций и технологий, – говорится в пресс-релизе DSTL. – Минобороны рассчитывает заменить ряд существующих платформ во второй половине 2030-х гг. и в последующий период".

На данный момент DSTL ищет партнера для сотрудничества в разработке и совершенствовании концепций и технологий для создания перспективных вертолетов и самолетов тактической авиации, способных действовать в сложных условиях боевой обстановки при ограниченных ресурсах в эксплуатации.